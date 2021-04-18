自爆陷入低潮「身體微恙」　邱毅無奈：走霉運...被垃圾人纏上

▲邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

時常針砭時事的前立委邱毅，今天突然在臉書透露，最近的情緒陷入低潮，原本很好的身體也出現微恙，原因來自兩個方面，分別是「台灣的民粹社會」、「遭垃圾人纏上」。

邱毅諷刺，現在島內仍然處在自欺欺人的被催眠狀態，在這種社會氛圍中連獨善其身都很難，更不要說意圖兼善天下了；他接著分享一個神話故事，認為對照台灣的民粹社會，很貼切傳神。

他說，某個王國有泉水叫「瘋泉」，人喝了就發瘋，全國人民喝了泉水都瘋了，只有國王喝井水沒瘋。可是瘋狂的人民卻包圍著國王，指國王是瘋子便把他禁錮起來，由於國王被逼到無路可走，最後無奈喝了泉水，最後國王也瘋了，瘋狂的人民滿意了，於是天下太平，上下和諧。對照台灣的民粹社會，很貼切傳神。

其次，邱毅說，看了一則朋友傳來的「垃圾人定律」訊息，感嘆身處亂世之秋，最怕被垃圾人纏上，很不幸地就正被垃圾人纏上。有朋友建議，垃圾人想蹭熱度、閒著沒事幹，別理他就好了，但問題是垃圾人就是鐵了心要黏上你，甚至死纏爛打還去告你。

他舉例，像媒體人彭文正被總統蔡英文告，自己以前被「李登輝、陳水扁、蔡英文、陳菊、謝長廷」等人告，都有一定的社會價值，人也越告越旺，訴訟就是戰鬥；但現在走霉運，被垃圾人纏上，真是沾染一身腥臭，既影響心理，更妨害健康。