休旅車闖紅燈險撞機車！正義哥追上去...駕駛竟嗆「去舉發啊」

記者徐愷昕／桃園報導

桃園一輛休旅車12日晚間行經中壢區某十字路口處，不顧前方紅燈號誌直接左轉，差點就撞上一輛綠燈直行的機車，驚險瞬間嚇壞後方男騎士。該名目睹騎士後來將行車紀錄影像上傳臉書，引發熱議，由於違規駕駛事發後態度強硬、不覺得自己有錯，還頻喊「阿我撞到（人）了嗎」，引發網友砲轟，「自己錯還要找藉口，真是丟臉丟到家。」

▲桃園中壢區一男子騎車行經聖德路一路口時，目睹一輛休旅車闖紅燈，危險行徑差點撞上一名機車騎士。（圖／網友授權提供）

一名男網友12日晚間9時許騎車行經桃園中壢區聖德路一帶時，見路口號誌為綠燈順順前行，怎料此時一輛黑色休旅車突闖紅燈從右側轉出，差一點就撞上一輛直行機車，所幸雙方車速都不是太快，不然後果不堪設想。

目睹危險行為的男網友，當下氣得直接騎車掉頭追上違規休旅車，原先僅是想提醒對方以後別再闖紅燈，沒想到該名駕駛一點也不覺得自己有錯，面對男騎士質疑，不斷爆氣嗆聲：「啊我撞到（人）了嗎？」、「我闖紅燈，你就檢舉就好了啊」、「去舉發啊」。

▲▼違規駕駛不覺得自己有錯，頻頻嗆聲：「啊我撞到（人）了嗎？」。（圖／網友授權提供）

正義的男網友事後將行車紀錄器影像上傳至臉書社團《輕檔車俱樂部》，並寫下，「紅燈都已經超過10秒了還闖……當其他用路人的命不是命？撞死人害人家庭破碎你賠得起嗎？」指出駕駛根本沒有將心比心，僅憑「沒撞到人」就想呼嚨過去，「哪一天你的父母老婆小孩躺在地上，希望你還能認為闖紅燈只是繳繳罰單那麼簡單而已。」

不少網友看完紛紛留言，「完全是一個不會檢討自己的尊爵四輪爺」、「可悲」、「闖完（紅燈）還一副理直氣壯，臉皮怎麼比板金還厚阿」，覺得該名駕駛超不負責任，行車觀念也很差。

原PO向《ETtoday新聞雲》表示，雖然違規駕駛於影片中控訴他攔車，但他整路都在後面，完全沒有碰到也沒特別去攔，只有對方要進地下停車場前示意搖下車窗而已，一切有影像為證；至於後續，他這邊會進行檢舉，這麼做單純只是希望該名駕駛能受到提醒，避免下一個無辜家庭的破碎。

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