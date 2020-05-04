新北癡情男「每月薪水」全上繳...3年後慘被戴綠帽：找不到這麼笨的男人！

▲癡情的李男每月都將薪水3萬元給未婚妻。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

分手最怕人財兩空，新北市一位癡情的李姓男子於2014年，口頭和黃姓女友訂立婚約，每月上繳薪水3萬元，但在2017年他發現黃女疑紅杏出牆，這讓他瞬間氣炸，怒斥「妳外面根本找不到這麼笨的男人。把我當提款機…」。

李男2014年11月口頭和黃女訂立婚約，2人同住在他承租的套房，以同居共財為結婚目的，並每月將全部薪水3萬元給黃女，支付兩人生活開銷、黃女的個人費用及其購買的三陽小客車貸款。然而在2017年11月，李男發現未婚妻疑似外遇了，兩人2018年5月正式接觸婚約分手。

李男認為，他從訂立婚約到解除共3年6月，期間至少支付了126萬元，他希望黃女返還其中的40萬元，或將黃女用他的錢繳車貸的車子過戶給他。

李男在法院審理時出示雙方LINE對話記錄，他說，「沒有想離開是因為我薪水全部都給你，妳外面根本找不到這麼笨的男人。把我當提款機。」黃女則回應稱，「錢我拿去繳車車貸」、「我不是說，車繳完過你的名字嗎」等，想證明雙方曾約定將車子過戶到李男名下。

意外的是，黃女不僅否認和李男曾口頭約定訂婚，也否認同居共財一事！她表示，李男只是偶而會到她的租屋處，那部三陽小客車是她在認識李男前，就於2014年6月開始以分期付款購買，車輛總價89萬餘元，她支付16萬餘元頭期款後，每月清償車貸1.2萬元，她已繳清車貸並轉賣他人。

▲最終，法院判決李男敗訴，黃女免賠。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

對此，新北地院認為，雙方對話記錄雖可認定2人交往3年多期間，李男將大部分薪水交給黃女，以支付2人日常開銷，但他無法提出有關訂婚的影像記錄，且李父到庭作證時，雖認定黃女是未來的媳婦，但未曾到黃家提親，父子也未討論準備聘禮，也未曾參與兒子訂婚儀式；法官據此難以認定雙方已訂婚，李男奉上的薪水是婚約贈與。

另外，三陽小轎車部分，雙方LINE對話記錄未提及黃女是拿誰的錢去繳車貸，且雙方也未就該車輛訂有應該過戶的契約，在無證據可認定2人有婚約關係的情況下，李男沒有理由主張因婚約解除，請求返還贈與物等。最終，法院判決李男敗訴，黃女免賠。可上訴。