中壢出現「天坑」害轎車陷落！女車主嚇傻　原來是台電施工不慎已緊急修復

▲桃園市中壢區普忠路、環中東路口12日晚間路面突然陷落1個大坑洞，害路過轎車不慎陷入卡住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區普忠路、環中東路口，12日晚間突然崩塌出現寬約1米坑洞，還導致一輛轎車左前輪陷入坑洞進退不得，由於事發時正值下班尖峰，中壢警方立即在現場拉起封鎖線，引導車輛避開坑洞處，市府養工處經查是台電公司最近進行纜線推進工程，疑因施工不慎導致地面柏油下陷，經台電公司緊急搶修後已於晚間完成修復。

▲桃園市中壢區普忠路、環中東路口12日晚間路面突然陷落1個長寬各約1米坑洞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，12日晚間6時40分許接獲報案，普忠路、環中東路路口處路面出現長寬各約1米左右坑洞，導致一輛轎車不察左前輪陷入坑洞內，轎車進退不得，丁姓女車主下車察看當場傻眼，好端端的道路怎會突然出現「天坑」？還好並未受傷，只是飽受驚嚇。

市府養護工程處表示，經查應該是台電執行纜線推進工程，因推進工程施工不慎，再加上之前連日降雨，造成雨水箱涵脫管，路基被掏空才會讓柏油突然陷落，已聯繫台電公司派遣工程人員進行搶修。

▲桃園市中壢區普忠路、環中東路口12日晚間路面突然陷落成「天坑」，台電工程人員立即派員搶修，並拖吊受困轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於該路段車流量非常大，台電工程人員派遣人員與施工機具進行搶修，經施工後已完成柏油鋪設，至於路面為何突然陷落，原因還要再進行調查了解。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►影／六旬婦網戀「doctor」欲臨櫃匯款 桃警查出網路詐騙阻詐追回百萬元

►中央警大推新版「警察英烈紀念網」 警察節前夕追思殉職同仁

►影／國一北上桃園路段大貨車追撞聯結車 「前艙凹陷」駕駛送醫不治