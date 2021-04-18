東京鐵塔變身「全球最大台灣金鑽鳳梨」　鑽紗光雕超吸睛！

▲東京鐵塔廣場台灣祭（美食活動）17日舉辦點燈儀式。東京鐵塔首度施以鳳梨意象的鑽紗光雕，化為「全球最大的台灣金鑽鳳梨」。（圖／台湾祭）



文／中央社

東京鐵塔台灣祭美食活動今天舉辦點燈儀式。東京鐵塔首度施以鳳梨意象的鑽紗光雕，化為「全球最大的台灣金鑽鳳梨」，塔下有美食與台南花燈，相當吸睛。

第6次東京鐵塔台灣祭16日登場，為期一個月，今晚舉辦點燈儀式，出席者包括駐橫濱辦事處處長張淑玲、橫濱市議會議長橫山正人、副議長谷田部孝一、市議員小松範昭、日本中華聯合總會名譽會長詹德薰、日本台灣商會聯合總會名譽會長陳五福、台灣祭負責人片岡產業社長片岡健一等人。

張淑玲致詞時表示，現場除了有台灣美食外，還有很多燈籠、觀光資訊，以及最近在日本擁有高人氣及媒體報導的鳳梨。希望在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情結束後，大家去台灣旅遊。

東京鐵塔公司常務執行董事樋口致詞時說，日本民眾受到疫情影響不方便出門旅遊，很想去台灣的民眾只要來台灣祭，就能品嚐到道地的台灣美食，感受身在台灣的氣氛。

東京最近受到變種病毒株影響，疫情有升溫的情況，但主辦單位認為有做好萬全的防疫措施，不會造成疫情擴大。為了控制人流，採取收門票措施，大人支付門票每人900日圓（約合新台幣234元），可獲得一顆鳳梨，許多遊客認為很划算。

台灣祭執行委員會顧問張維正對中央社表示，本次活動的特色就是台灣金鑽鳳梨，現在在日本賣得非常好，雖然價格比菲律賓的鳳梨貴，但日本人熱情、慷慨、愛台灣的心意，造成台灣鳳梨熱賣。

他說，本次活動花了300萬日圓特製了一個比人高一倍大的鳳梨裝置藝術，成了打卡熱點，希望能藉機促銷台灣的農產品。

活動的美食有小籠包、魯肉飯、鐵路便當、鹹豆漿、牛肉麵、大雞排等。比較特別的還有鳳梨聖代、鳳梨沙瓦（sour）。

福島縣觀光交流大使渡部成實品嚐鳳梨沙瓦時說，很好吃，甜甜酸酸的剛剛好，冰冰的，相當可口。她說，聽說有進口台灣鳳梨，但去超市沒能買到，今天能在東京鐵塔的台灣祭吃到這麼好吃的鳳梨，感到很幸福。

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