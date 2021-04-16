高雄超前部署！陳其邁宣布：洗車場、公私立游泳池明起停止供水

▲高雄市長陳其邁宣布，從17日開始，洗車場還有公私立的游泳池，將停止供水 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府召開第四次抗旱會議，主要是因應5月底或到6月中，萬一都沒有下雨，要做最壞劇本的想定，陳其邁宣布，從明天(17日)開始，包括洗車場還有公私立的游泳池，將停止供水，希望市民可以共體時艱。

針對高雄水情危機，高雄市府16日召集相關局處進行第4次抗旱會議，最主要是研擬若5月底到6月中都仍然沒有豐沛水源注入的相關用水對策，要做到一方面開源，一方面節流，因此他宣布：「所以從明天(17日)開始，包括洗車場還有游泳池，公私立的游泳池，我們就停止供水，希望說市民可以共體時艱，對市民朋友造成的不方便，我在這裡要表達歉意。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因應水情，高雄市宣布公私立游泳池停止供水 。（圖／高市府運發局提供）

在節流部分，他說：「我們目標是希望能節水20%，包括用水的大戶或者是工業用水跟一般的相關家庭或者是事業，像餐廳服務業等等」。陳其邁表示：「我們的目標就希望說停留在橙燈的部分，希望說能夠到六月甚至到七月，還不進入紅燈的供五停二的狀況。」

另外在開源部分，陳其邁指：「我們希望說在這個月的月底，可以再增加16萬噸的供水，以今天為基點，可以增加到30萬噸的供水。我們今天做的這些事情，都是為了五月底跟六月中，萬一最壞的劇本，都沒有下雨的狀況之下，希望至少能夠維持到六月到七月，都不進入紅燈的狀況。」

他補充：「高雄跟屏東，因為有高屏溪，還有很多它的支流，其實我們的水源是相對來講是非常豐沛，所以即便到如此，伏流水一天的出水量還達到50萬噸的水，所以只要我們超前部署先做好準備，就可以在這個很困難的情況之下穩定供水，在整個節水的過程，希望說大家能夠共體時艱，來度過整個旱災的難關，我相信假如在六月或者是七月或者是五月，只要有降雨，就可以讓我們旱象獲得紓解。」



至於鑿井計畫，陳其邁表示已經下令，依據災害防救法的授權，即刻啟動緊急採購，包括已經跟這些所有的鑿水的廠商，還有公會已經都有協議，開口合約簽約，就希望說能夠按照我們水利署跟自來水公司所設定的幾個點，就開始來做處理，高市府水利局也有工程隊，即刻開始來做處理，目標五月底大概就是有每天30萬噸。

高雄市水利局長蔡長展表示，主要分為南水局及自來水公司。而南水局原來就有開口契約，地點主要是在高屏溪攔河堰、及大樹污水廠周邊，每口井日出水量是1000噸，預計四月底至少鑿10口，長期鑿30口。

另外，在自來水公司方面，蔡長展表示，會調派民間水井布設管路。水利局目前也跟水公司及南水局討論，要在高屏溪高灘地的伏流水上游鑿井，並埋水管引流到淨水廠。

時間對我們來說完全沒用！