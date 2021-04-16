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台中馬路「水流成河」！疑自來管線破裂超浪費　台水說話了

記者白珈陽／台中報導

大台中地區限水供五停二進入第二周，16日凌晨12時許，神岡區中山路與民生路口，道路突湧出大量的自來水，整片路面水流成河，但流了半小時後竟又突然不流，少見的景象讓民眾驚呼連連，有民眾懷疑是地下自來水管破裂，趕緊通報1999修補水管，就連到場維護交安的警察也認為此景的「元凶」就是管線破裂，而台水公司今早特地出面澄清，真相並非如此。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲神岡區中山路、民生路口，今日凌晨路面突湧出大量自來水。（圖／民眾提供）

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▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲大量自來水湧出路面，路過民眾、到場維護交安的警察，都以為是管線破裂導致。（圖／民眾提供）

台灣自來水公司第四區處副處長林義雄表示，辦理停水後的復水作業時，為使管徑內壓力穩定，就會採取必要的排水、排氣體措施，今日凌晨是管徑1500mm蝶閥前的排氣閥排水，待壓力到達標準時就會自動關閉，並非自來水管線破裂。

台水公司第四區處說明，因應水情嚴峻，目前台中市正實施「供五停二」限水措施，復水期間預期會大量排水排氣的閥類，將預先掛上告示牌，告知民眾目前「管線排水」；無法掛牌的地下閥，將派員巡查警示，避免大眾誤解及擔憂。

▲▼ 。（圖／台水公司提供）

▲預期會大量排水排氣的閥類，將會預先掛上告示牌。（圖／台水公司提供）

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