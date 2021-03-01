　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企業老闆尊敬1位工讀生！日作家：贏得敬重與年齡職銜無關

▲▼打工,工讀,工讀生,兼職。（圖／pexels）

▲一個人能否贏得敬重，與年齡與職銜無關。（圖／pexels）

文／松浦彌太郎

摘自／悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事

我想告訴25歲左右的你一個基本道理，那就是試著從老闆或頂頭上司的高度看事情，這一點非常重要。

或許你平常少有機會與上頭的人溝通，但其實上司每天都在關注、確認交辦給部屬的各項事務，所以多少有機會與他們接觸。這時，若能展現自己從他們的高度看事情的能力，一定能突顯自己的存在，加深對方對你的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，上司不是只看業績與評價，也會觀察部屬的態度與個性，並將這些列入人事考核的重要因素之一，而且這部分與個人的年齡與職銜無關，重要的是能否贏得他人的敬重。

一個人要是不受人敬重，便無法建立信用。至少我認識的大老闆和企業家都是個性率直、讓人敬重的人。由此可見，能夠成為頂尖的人，多是真誠之人。

某位擁有2百名員工的企業老闆曾告訴我：「我很尊敬我們公司的一位工讀生，他每次都會大聲地對送東西過來的快遞說：『老是麻煩你，謝謝囉！』真的是一位很有禮貌的人。當我知道以後很感動，也打從心底尊敬他。」

聽到這番話的我也很感動，一個貴為大老闆，一個是工讀生，兩人的身分地位有著雲泥之差，卻讓我們看到身為人最真誠的本性。

足見無論處於什麼立場，只要肯用心，都能感動別人。

年輕的你更是要明白這個道理。因此，不論是沏茶也好，整理書櫃也罷，不妨找個理由，訓練自己從上位者的高度看待事情。

這樣並非為了刻意突顯自己努力做些雜事的模樣，畢竟這種伎倆馬上會被識破；主要是希望讓別人知道你的存在，以及發現你積極的態度。因此，平常就要訓練自己從上位者的高度來看事情。

自從擔任「暮しの手帖」總編輯一職之後，我更有此感觸。其實上頭的人找下面的人談談也不是什麼壞事，沒必要那麼恐懼，只要訓練自己能以上位者的高度看事情，展現對公司、對工作的積極態度就行了。因此，我隨時都會提醒自己，要以上位者的高度看事情。

▲▼松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事（圖／悅知文化提供）

★本文摘自悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，原文標題「試著從上位者的角度看事情」，作者松浦彌太郎。被年輕世代視為人生導師的松浦彌太郎，在《松浦彌太郎的100個基本》之後，特別為正值起飛、看不到未來的讀者們，寫出年輕時的他不懂、25歲的你應該也不明白的50件事。

ET快訊
人妻好奇問「萬象水餃是什麼」！丈夫崩潰求救　釣出老司機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

企業老闆尊敬1位工讀生！日作家：贏得敬重與年齡職銜無關

小時候學什麼才藝最廢！眾網齊點「1技能」：根本沒用　還一堆人學

開車走蘇花公路「被落石擊中」　愛車慘狀讓他苦笑：像極了牙結石

8人團吃熱炒集體插隊！被問惱羞噴「11字超狂藉口」　網笑：這招有賤

非本國籍入境放寬、雙鐵恢復飲食　3月5大防疫新制一覽

外送訂單顯示「用戶不須付錢」！外送員細看氣炸：差點被騙

外送2顆茶葉蛋「滷到脫殼發黑」！女傻眼投訴　客服：這樣才入味

藻礁公投「連署破29.6萬」突破門檻！　環團激動喊：衝向45萬

連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

睡一半「行動電源爆炸」！火花狂噴地板燒黑　她嚇壞：像放大龍炮

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

嘉義男拒捕開車撞傷警遭轟3槍　後腦中彈昏迷...撞廚具店才停下

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

企業老闆尊敬1位工讀生！日作家：贏得敬重與年齡職銜無關

小時候學什麼才藝最廢！眾網齊點「1技能」：根本沒用　還一堆人學

開車走蘇花公路「被落石擊中」　愛車慘狀讓他苦笑：像極了牙結石

8人團吃熱炒集體插隊！被問惱羞噴「11字超狂藉口」　網笑：這招有賤

非本國籍入境放寬、雙鐵恢復飲食　3月5大防疫新制一覽

外送訂單顯示「用戶不須付錢」！外送員細看氣炸：差點被騙

外送2顆茶葉蛋「滷到脫殼發黑」！女傻眼投訴　客服：這樣才入味

藻礁公投「連署破29.6萬」突破門檻！　環團激動喊：衝向45萬

連假蜈蚣車塞回台北！「國道銀河」27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

睡一半「行動電源爆炸」！火花狂噴地板燒黑　她嚇壞：像放大龍炮

最血腥一天！緬甸軍警開槍鎮壓至少18死30傷　聯合國強烈譴責

美加速COVID-19疫苗接種！施打超過7500萬劑　配送近億劑

巴西變異病毒株全球擴散　英國首度發現6例確診病例

香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

企業老闆尊敬1位工讀生！日作家：贏得敬重與年齡職銜無關

陸2021兩會本周登場　「十四五規劃」領銜五大看點

兩會「涉台內容」受矚　北京反獨、促統「兩手都硬」

既不符「願景」之名也無「合作」之實　藍白合假議題真鬧劇誰搞的？

勇士潛力新秀挺林書豪　曼尼恩：他是很棒導師與領袖

多明尼加想學川普…邊境要蓋「380公里長城」　阻擋海地移民

長髮妹喝爛醉！陌生男扶進房 正義女手刀衝出：馬上給我走

生活熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

阿嬤葬禮700萬！孫女崩潰：還有房貸要繳

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

外送訂單「用戶不須付錢」！他細看氣炸

國道銀河27km閃爆新竹　雪隧塞到23點

8人團吃熱炒集體插隊　11字藉口

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

台北動物園塞爆！人滿到看不見路

外送2顆茶葉蛋滷到發黑　客服：這樣才入味

拿榮民證好衝擊！陸軍正妹「超兇全身照」曝

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

藻礁連署29.6萬　突破法定門檻

更多熱門

相關新聞

超商垃圾桶　能反映區域人性

超商垃圾桶　能反映區域人性

雖然不是百分百，通常治安不好的地方，垃圾集中處大多都很髒亂。人們都不會想要住在治安不好的地方。在不知情的情況下住進去的話那就另當別論，但明明知道卻還是搬進去，就一定有原因。因為不想與他人多往來的人變多了，大家都照著自己的規則去生活，那麼垃圾集中處自然就會變得髒亂。

垃圾噴飛⋯合照寫「永遠的朋友」

垃圾噴飛⋯合照寫「永遠的朋友」

研究：用Chrome的人業績比Safari好

研究：用Chrome的人業績比Safari好

被請客要點「最貴的」才不失禮！

被請客要點「最貴的」才不失禮！

「儀式感」從好好吃一頓飯開始

「儀式感」從好好吃一頓飯開始

關鍵字：

松浦彌太郎悅知文化書訊

讀者迴響

熱門新聞

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

人妻想吃「萬象水餃」！丈夫崩潰求救

高中妹躺屍水庫邊　只包著床單　

中共最新交通規劃綱要「終點有台北」

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面