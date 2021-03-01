企業老闆尊敬1位工讀生！日作家：贏得敬重與年齡職銜無關

▲一個人能否贏得敬重，與年齡與職銜無關。（圖／pexels）

文／松浦彌太郎

摘自／悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》

我想告訴25歲左右的你一個基本道理，那就是試著從老闆或頂頭上司的高度看事情，這一點非常重要。



或許你平常少有機會與上頭的人溝通，但其實上司每天都在關注、確認交辦給部屬的各項事務，所以多少有機會與他們接觸。這時，若能展現自己從他們的高度看事情的能力，一定能突顯自己的存在，加深對方對你的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，上司不是只看業績與評價，也會觀察部屬的態度與個性，並將這些列入人事考核的重要因素之一，而且這部分與個人的年齡與職銜無關，重要的是能否贏得他人的敬重。

一個人要是不受人敬重，便無法建立信用。至少我認識的大老闆和企業家都是個性率直、讓人敬重的人。由此可見，能夠成為頂尖的人，多是真誠之人。

某位擁有2百名員工的企業老闆曾告訴我：「我很尊敬我們公司的一位工讀生，他每次都會大聲地對送東西過來的快遞說：『老是麻煩你，謝謝囉！』真的是一位很有禮貌的人。當我知道以後很感動，也打從心底尊敬他。」

聽到這番話的我也很感動，一個貴為大老闆，一個是工讀生，兩人的身分地位有著雲泥之差，卻讓我們看到身為人最真誠的本性。

足見無論處於什麼立場，只要肯用心，都能感動別人。



年輕的你更是要明白這個道理。因此，不論是沏茶也好，整理書櫃也罷，不妨找個理由，訓練自己從上位者的高度看待事情。

這樣並非為了刻意突顯自己努力做些雜事的模樣，畢竟這種伎倆馬上會被識破；主要是希望讓別人知道你的存在，以及發現你積極的態度。因此，平常就要訓練自己從上位者的高度來看事情。



自從擔任「暮しの手帖」總編輯一職之後，我更有此感觸。其實上頭的人找下面的人談談也不是什麼壞事，沒必要那麼恐懼，只要訓練自己能以上位者的高度看事情，展現對公司、對工作的積極態度就行了。因此，我隨時都會提醒自己，要以上位者的高度看事情。

★本文摘自悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，原文標題「試著從上位者的角度看事情」，作者松浦彌太郎。被年輕世代視為人生導師的松浦彌太郎，在《松浦彌太郎的100個基本》之後，特別為正值起飛、看不到未來的讀者們，寫出年輕時的他不懂、25歲的你應該也不明白的50件事。