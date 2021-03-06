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模仿是年輕人的特權！日本資深作家：塑造自我風格的重要過程

▲▼職場。（圖／免費圖庫）

▲日本作家松浦彌太郎認為，模仿是年輕的特權，是塑造自我風格的重要過程。（示意圖／免費圖庫）

文／松浦彌太郎

摘自／悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事

年輕的特權之一就是模仿。無論是裝扮、措詞、說話口吻，找個崇拜的前輩，模仿他就對了。

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我很容易受別人影響，好比早上遇到自己很欣賞的人，下午就會模仿他做些什麼。雖然我也有自己的原則，但明白自己還不夠成熟，所以會不斷向欣賞的前輩看齊、學習。

最近，我終於有機會認識到一直很崇拜的糸井重里（1948年～，日本知名作家、廣告人、電子遊戲創辦人），有幸和他會談後，深受他的影響，整整兩、三天完全「糸井先生上身」，但狡猾的我只挑糸井先生的優點模仿。

也許有人覺得模仿別人很遜，但「模仿」這字眼本來就是從「學習」這詞衍伸而來，可見模仿就是一種學習。我希望年輕的你明白，模仿是一段塑造自我風格的重要過程。

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，專業形象。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

▲模仿是年輕的特權，是塑造自我風格的重要過程。（示意圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

記得25歲時，一位十分照顧我的前輩曾帶我去表參道的酒吧「Bar Radio」，記得老闆尾崎浩司先生曾說：「工作就是學習何謂正確的禮儀與舉止。」雖然當時的我不太明白這句話的意思，仍對於雖是許多人打從心底尊敬的對象，卻始終謙和有禮的尾崎先生感到憧憬不已。

帶我來的長輩只說了一句：「還請多多照顧這孩子。」尾崎先生便對我說：「歡迎你隨時過來。」還特地為不太會喝酒的我，調製一杯只加一點酒的雞尾酒。坐在吧台一角的我，靜靜觀察尾崎先生的待客之道、應對進退等，上了一堂很寶貴的課。也對尾崎先生的翩翩風采、人品涵養深深著迷，一心想模仿這位讓人崇拜的前輩。

尾崎先生的品味非常好，連酒吧裡使用的雜貨都是店裡的原創設計。原子筆的設計是尾崎先生偏愛的裝飾藝術風格，以銀色墨水管，搭配硬橡膠材質筆管。尾崎先生見我非常喜歡，某天竟然送我當禮物，再也沒有比獲贈Bar Radio 的原創設計原子筆更開心的事了。即便如此，我明白自己不能一直耽溺下去，這裡不是安身立命之所，便毅然決然地結束這段緣份，飛往美國。

時光流轉，二十年過去了。最近，我在一篇名為「自分の宝物（自己的寶物）」文章中，提到自己一直珍藏著尾崎先生送我的原子筆。沒想到，某天突然收到一封用法國Lalo 公司出品的藍色信封寫的信，我一看就知道是尾崎先生寄來的。信上寫道：「謝謝你在書裡提到我送你原子筆的事，我也一直拜讀你在雜誌上連載的文章。」感動萬分的我立刻提筆回信，我們就這樣通信了一段時間。

我人生中認識的第一位優雅成熟男性，就是尾崎浩司先生，他一直記得我，還主動寫信給我。我覺得他和以前一樣風采翩翩，令人崇拜不已。這份憧憬他的心情，成了我每天的活力來源。

▲▼松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事（圖／悅知文化提供）

★本文摘自悅知文化《松浦彌太郎說：假如我現在25歲，最想做的50件事》，原文標題「模仿是塑造自我風格的重要過程」，作者松浦彌太郎。被年輕世代視為「人生導師」的松浦彌太郎，在《松浦彌太郎的100個基本》之後，特別為正值起飛、看不到未來的讀者們，寫出年輕時的他不懂、25歲的你應該也不明白的50件事。

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