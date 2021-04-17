台灣開始往爛的方向走！他一套「肉燥理論」完美解釋　網直呼中肯

▲網友提問「台灣為何會開始往爛的方向走」，他一套「肉燥理論」完美回答。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在批踢踢表示，他認為民主是大家提出各種優質願景，讓民眾能自由選擇的工具，大家應該一起讓國家往好的地方發展，但台灣民主卻變成每個人惡劣的展現，多數人爛還想讓社會更爛，「是什麼讓台灣變成這樣」。文章分享後引發網友熱議，甚至有人以「肉燥理論」完美回答，讓網友看了直呼「中肯」。

原PO表示，民主是大家提出各種優質願景，讓民眾能自由選擇的工具，理論上大家要一起慢慢凝聚共識往好的方向發展，現在台灣民主卻變成每個人惡劣的展現，多數人爛還想讓社會更爛，「知道什麼該做，什麼會讓台灣好一點，但社會卻沒有辦法這樣運作」、「台灣為何會開始往爛的方向走？」

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文章分享後引發網友熱烈討論，有人還特別以一篇「肉燥理論」完美回答原PO的疑問。網友說，「肉燥理論」是他當兵時體悟出的道理，並舉例當兵吃飯的時候，肉燥理論上夠整班的人澆飯，班長也說每個人不要用太多，留一點給後面的人用，有一名小兵就真的讓給別人先裝，結果輪到小兵時，肉燥已經沒了。

▲網友對於「肉燥理論」的反應。（圖／翻攝自批踢踢）

小兵看見情況當場傻眼，也跟班長反應沒肉燥了，班長卻是一臉「怪我囉，又不是我用光的」，從這一天開始，小兵每次淋肉燥一定都是一大匙加爆，反正別人有沒有得用關他屁事，重點是他有吃到肉燥淋飯就好，後來整班人都開始搶肉燥，甚至還大打出手。

這一名網友感嘆，總之「肉燥理論」解釋了台灣為何越來越爛，因為台灣不會維護守法人的權利，犯法的人又沒有得到應有的處罰，「道德、榮譽及公德心都比不上那一匙肉燥啦」。

其他網友看了文章後紛紛表示，「有時候違法的還會嘲笑守法的」、「真的，乖乖停停車格的人要繳錢，停紅黃線反而免費，被取締還怪政府搶錢」、「台灣違規成本低，所以守法的，反而被當白癡」、「笑著笑著就哭了」、「有笑有推」、「中肯」、「小兵若去檢舉，搞不好還會被打呢」。