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婆婆嫌6月娃不會說話「笨，不要你！」　她崩潰開嗆…老公中槍了

▲▼親子,媽媽,母親,嬰兒（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆一直要兒子開口叫奶奶，讓原PO很頭痛。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「平時我對長輩是畢恭畢敬的！但對於妳這種長輩，我只能用妳對待我的方式對待妳！」一位人妻日前投稿《靠北婆婆2.0》，抱怨婆婆一直要6個月大的兒子開口叫「奶奶」，結果因為男娃不會說話就被嫌笨。過2個月後，情況還是沒改善，「我婆婆又說他笨、不要他了這種話……而且不止一兩次！」讓原PO超崩潰。

「誰會喜歡自己的小孩被罵笨？」這位媽媽文中表示，兒子才6個月大的時候，婆婆就總在小孩耳邊要求「叫奶奶」，原PO就很傻眼「對於一個6個月大的孩子，妳要他開口，除非有奇蹟發生的，不然是不可能的事！」結果因為兒子還不會說話，婆婆就說小孩笨「叫個奶奶也不會！」

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人妻表示，她有好言跟婆婆相勸「媽，他現在還那麼小，不會講話是正常的。」沒想到過了2個月，婆婆又要男娃開口，「我兒子還是不會！我婆婆又說他笨 不要他了這種話……而且不止一兩次！」她於是火大了，「我直接回她，小孩子想開口時就會開口，不需要一直逼他！」

▲夫妻爭吵,情侶,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO超想嗆「我就想問了，請問妳兒子多優秀啊？」（示意圖／Pakutaso）

她也強調小孩還不會說話，不是因為笨，也希望婆婆不要一直跟孩子講「不要你了」，「沒有人要你這種話給我兒子聽……」但婆婆至今還是講不聽，「到現在兒子1歲了，現在會扶著東西走路，但還不敢放手」，結果婆婆就說孫子很笨、不會走路、也不會叫奶奶。

原PO不禁在心中抱怨，「我就想問了，請問妳兒子多優秀啊？剛出生馬上會叫人嗎？還是6個月大就會跑會飛了？妳討厭人家說你兒子的不是，那妳在一個媽媽面前，說她兒子笨，妳覺得我心裡什麼感受呢？」最後更受不了直呼「滾遠一點！」

貼文一出，其他網友紛紛留言，「可以跟兒子說：以後你不需要再叫奶奶了，因為奶奶不要你了」、「認真覺得此婆婆是個優勝慾望高+低耐心的婆婆」、「小孩出生後，第一個否定他的竟然是自己的阿嬤」、「你婆婆患了低智症，才會叫1歲不到的小孩開口叫奶奶或爸爸」、「有這種婆婆真是辛苦妳了」、「來～在她面前罵你老公給她看～」、「結果中槍的是老公哈哈哈！」

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