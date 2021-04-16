打造安心遊憩場所　屏東林管處結合安泰醫院辦理緊急救護訓練

▲屏東林管處結合安泰醫院辦理緊急救護訓練 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近年戶外遊憩活動盛行，擁有林後四林平地森林園區及墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區等遊憩場域的屏東林管處，為強化同仁意外處理能力，邀請安泰醫院訓練團隊辦理實務救護訓練，藉由模擬操演的過程，瞭解各類突發狀況的解決方式，培養事故現場應變處置決斷能力，把握黃金救護最佳時效。

▲▼急救訓練及演練。

為了打造安心旅遊遊憩場所，屏東林管處於14日至16日一連3天，與屏東縣東港鎮安泰醫院訓練團隊合作，辦理第一線救護及初級救護技術員（EMT-1）複訓，參與訓練的包括墾丁、雙流、藤枝國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區、國家森林志工等屏東林管處現場服務人員。

其中參與EMT-1複訓的22位人員，都是經過40小時訓練的專業救護技術員，接受複訓後，可更熟悉緊急狀況的處理方式，維持救護能力及證書效期。

這次除了針對大量傷患檢傷分類、生命徵象及身體評估、特殊緊急救護訓練等基本救護技術的學習外，也配合山林開放政策，由具藥師背景的講師，教授戶外有毒植物及高山症預防處置等相關訓練，來提升屏東林管處各育樂場域緊急事件應變軟實力，打造民眾及遊客安心旅遊的休憩場所。

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