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社會 社會焦點 保障人權

6歲女兒命喪太魯閣！「8歲女兒顱骨凹陷」爸淚喊：她魂回來陪姊姊

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／花蓮報導

楊姓男子與8歲、6歲女兒2日搭乘408次太魯閣號原預計前往台東，卻慘遇意外，3人被救出後，其中小女兒不幸罹難，僅剩大女兒待在花蓮慈濟加護病房救治，他則是挫傷住院。楊男昨（3日）重返現場招魂後，向醫師表示，有找到魂，小女兒有回到加護病房陪著姊姊。

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形 基隆搜救隊：車廂內外找遺體殘肢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太魯閣號出軌車體嚴重變形。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧當時搜救情況，有救難人員於臉書發文提到，當時楊男於現場跛著腳站起來後，神清淡定略顯痛苦，被救難人員背起後說了不只一次「我還有2個女兒在車內，麻煩你們快點救她們出來！」救難人員聽完，要楊男放心，隨後大女兒被救出時「神情呆滯，但意識還算清楚」，這時救難人員鬆一口氣。

怎料，另名救難人員再背出一名小女孩「四肢癱軟，臉無血色」，正是楊男的小女兒，而楊男見小女兒被抱至OHCA傷患區後，開口表示「可以讓我再抱抱她嗎？」讓在場救難人員心都崩了、眼眶泛紅。最終，楊男小女兒仍是宣告不治。

▲慈濟院長林欣榮。（圖／記者吳奕靖攝）

▲慈濟院長林欣榮受訪說明。（圖／記者吳奕靖攝）

花蓮慈濟院長林欣榮今（4日）受訪提到，8歲楊姓女童目前住在加護病房（ICU），傷到左腦，今狀況穩定，眼睛會張開，手腳會動，但由於楊女顱骨整個凹陷進去，切除掉後第二階段可能會在一個月後，再進行重建手術。

林欣榮也提到，女童父親昨天有去招魂，回來後跟醫生說「有跟他回來，在加護病房顧姊姊」，而8歲楊姓女童的部分，院方會再看看她穩定的程度，是否轉出加護病房。　

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