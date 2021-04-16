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社會 社會焦點 保障人權

花7千塊租賓士…他偷500元改搭小黃花了300！一夜後被逮：蠢斃了

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子15日晚間11點多開著租來的賓士，載友人跑去樹林偷車牌，再到鶯歌區中正一路的娃娃機店，以油壓剪撬開兌幣機，得手500多元後再開車逃到土城，為了增加警方查緝難度，2賊棄車分開逃，男子拿贓款搭計程車跑去新莊，但搭車又買菸買飲料，錢也差不多花光了…隔天被警逮捕直呼，「蠢斃了！」

▲▼鶯歌笨賊。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼男子被逮，對自己的行為懊悔不已，但他懊悔的不是因為犯罪，而是付出跟得到的金錢不成比例。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼鶯歌笨賊。（圖／記者陳雕文翻攝）

受害店家向警方表示損失4萬2千元的現金，30歲曾姓主嫌偵訊時解釋，並沒有那麼多，當時抓了2把零錢共500多元而已，加上觸動了警報就想趕快閃人，後來換搭計程車就花了差不多300元，再買包125元的菸跟幾罐飲料就沒錢了！至於該部賓士是租來了，3天租金7千元。

▲▼鶯歌笨賊。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲主嫌將車丟棄在土城，鑑識人員到場採證。（圖／記者陳雕文翻攝）

鶯歌警方後來跨區聯合樹林區警方於大安路逮到了曾男，現場起獲作案油壓剪1支、鴨舌帽1頂、偽裝用面具1個、安非他命1小包(含袋重0.45公克)、K盤1個，並通知鑑識小隊到場採證，且另名犯嫌已鎖定身份，正持續追緝中。全案依毒品現行犯移送，並依竊盜罪函送法辦。

▼犯案工具。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼鶯歌笨賊。（圖／記者陳雕文攝）

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