台版N號房受害千人「連女記者也有」　委託人出面控北檢漠視半年

記者林銘翰／台北報導

籃壇球星近期傳出不雅影片外流案，民進黨立委何志偉16日表示，全球有高達幾百萬的孩子童年被摧毀，同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人，要求北檢應正視被害人所遭受到的侵害與不平，不該漠視受害者的權益。

▲民進黨立委何志偉召開「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



何志偉16日上午於立法院召開「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會，並邀請受害者友人出席。何志偉質疑，經被害人向司法單位提告後，台北地檢署偵辦進度緩慢、態度消極，造成受害者身心受創。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者林敬旻攝）



何志偉表示，這幾年全球有高達幾百萬的孩子童年被摧毀，青春期時在網路上以為遇到好人、終身可以託付的人，就把他們最珍貴的私密畫面、影像在鏡頭前揭露，殊不知這就是一種釣魚的手法，同樣的事情也發生在台灣，不僅個資被揭露者超過百人，受害者更突破千人。

何志偉指出，這些網站的使用者高達4萬人以上，亦即有4萬人正在交換、交易這些猥褻的照片，裡頭包含籃球球員、學生、未成年兒童、保險員、靈骨塔銷售員、電信業者、軍人、警察、人夫、髮型設計師等，拍攝地點則包含台北市政府、捷運、高鐵、台鐵、健身房、大學宿舍、公車等公共場合。

何志偉批評，這些網站離譜至極，甚至連女記者都是受害者，根本是無差別的網路性霸凌、無差別式的網路性侵，沒想到政府機關竟然回答「網站架設在國外，所以關不掉」，也因為關不掉導致情形更加猖獗、大家覺得沒有關係，但這四萬人依然正用每個人心中的痛在做交易。

▲受害人委託者Ｗ先生。（圖／記者林敬旻攝）



受害人委託者Ｗ先生表示，就他遇到被害人現在的生活處境，有些人想過要輕生，有些人因為家庭不諒解、婚姻差點破裂，有些人則在職場上因為同儕看到影片、每天揶揄受害人，導致受害人身心俱疲，已經沒有辦法應對相關的事情。

何志偉批評，整個事件發展至今已超過半年，卻仍然未見司法系統、地方政府、行政機關，拿出最嚴厲、強力的作為，呼籲司法單位盡快處置相關嫌疑人，且散播未成年者的照片、偷拍影片屬於準公訴罪，質疑相關單位「只敢打蒼蠅，不敢打老虎」。

W先生也說，台北地檢署至今完全沒有動作，整件事放了快半年的時間，叫被害人如何信任司法，許多被害人甚至覺得被北檢漠視半年，名人提告卻可以馬上抓到人，讓他們感到很灰心，無法繼續相信司法，呼籲北檢及法務部給所有受害者一個說法，正視被害人受到的不平，以維護被害人權益。

何志偉表示，台灣常常自詡為「科技之島」，但卻是偷拍的科技之島、讓未成年者被交換的科技之島，如果說詐騙是國恥，難道網路上的性侵害就不算是國恥，隨著新網站不斷開設、更多影片被交換、更多受害者被勒索，相關單位不應繼續不作為與怠惰。

▼何志偉出示相關被害者陳情資料。（圖／記者林敬旻攝）



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