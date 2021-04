澳補給艦成軍　邀巨乳辣妹秀電臀熱舞！澳媒曝「高官看呆」爆爭議

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲海軍補給艦「補給號」(HMAS Supply)10日舉辦成軍儀式,現場多名軍政高層出席,但現場活動其中一個橋段卻是7名穿著熱褲、紅色露肚上衣的女舞者表演抖胸電臀舞,引起軒然大波。

綜合news.com.au等澳媒報導,澳洲造價20億澳幣的補給號當日舉辦慶祝典禮,現場請來雪梨當地舞團「101 Doll Squadron」熱場表演。依據影片,可見7名身材姣好的女舞者秀出長腿、戴上貝雷帽,熱情表演精心編排的舞步,抖動胸部及電臀炒熱氣氛。

此外,澳洲《ABC新聞台》更播出總督赫利(David Hurley)及國防軍司令坎貝爾(Angus John Campbell)看到目瞪口呆的樣子。

“There is only one thing in the world worse than being twerked about, and that is not being twerked about.”

Oscar Wilde, The Picture of David Hurley pic.twitter.com/QK0cue2Z8T