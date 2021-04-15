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烏克蘭踢爆：俄準備在克里米亞「部署核武」　今年恐發動軍事挑釁

▲▼俄國派遣軍隊前往烏克蘭東部邊境附近地區。（圖／翻攝自推特／@GirkinGirkin）

▲俄羅斯派遣軍隊前往烏克蘭東部邊境附近地區。（圖／翻攝自推特／@GirkinGirkin）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭邊境緊張局面一觸即發。依據烏克蘭政府最新說法，俄羅斯除了在邊境地區集結11萬名兵力之外，如今也準備在2014年兼併的克里米亞半島（Crimea）部署核武，且不排除俄軍今年進行實質性軍事挑釁的可能性。

綜合每日郵報等外媒報導，儘管美國總統拜登呼籲莫斯科當局為烏東緊張局勢降溫，但俄方今未顯露出任何減少軍事集結的跡象，砲艇、大砲、軍用裝甲車、坦克部隊、防空系統等軍事單位紛紛在邊境地區集結，海軍也正在黑海進行實彈演訓。

▲▼ 俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）街道出現坦克。（圖／路透）

▲俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）地區的街道出現坦克。（圖／路透）

面對俄羅斯大動作軍演，烏克蘭也宣布舉行軍演，讓步兵、坦克部隊在邊境演練防禦坦克及大批部隊的攻擊。

烏克蘭國防部長塔蘭（Andrii Taran）援引最新取得的情報指出，俄羅斯已在烏克蘭邊境集結11萬名士兵，對方可能發動突襲，確保克里米亞地區水源供應。他也向歐洲議會國防小組委員會透露，「克里米亞基礎建設目前正在為『存放核武器』的可能性做準備」，這將會引發一連串政治、法律、道德問題。

▲俄羅斯軍艦現身黑海。（圖／路透）

俄羅斯現已表示，此次軍事演習是為了測試回應北約威脅的戰備能力。

儘管俄方並未軍事調度的確切參與人數，但據俄羅斯國防分析人士費爾根豪爾（Pavel Felgenhauer）的說法，普丁可能已下令向邊境派遣多達50萬兵力，是過去數十年來最大規模的集結行動。

▲▼普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁發言人佩斯科夫先前表示，俄羅斯正研究拜登所提出的美俄峰會提議，但現階段談論相關細節仍為時過早。圖為俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）此前曾表示，俄羅斯在邊境地區集結軍力的行動非常令人擔憂，不但不合理且無法解釋，「北約和烏克蘭站在同一陣線」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也重申，美國堅定支持烏克蘭主權及領土完整，並警告俄羅斯不要在邊境持續增加駐軍。

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