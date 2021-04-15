新北市林口爆發「牛結節疹」！撲殺8頭發燒牛隻　全市12養牛場清查

▲防檢局日前在金門牛場開始施打牛結節疹疫苗。（圖／防疫檢疫局提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（15日）表示，14日下午接獲新北市動保處通報，該處當日訪視林口區一肉牛場有8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，懷疑為牛結節疹（Lumpy skin Disease），隨即採取移動管制、採樣、全面消毒並通報防檢局，今日經畜衛所確診為台灣本島首例牛結疹案例。

農委會說明，該案例場飼養130頭肉牛，4月14日新北是動保處訪是該廠，發現有8頭牛隻皮膚結痂並伴随發燒，於是現場採集3頭發病牛隻血液、鼻腔口腔拭子及皮膚病灶送畜衛所檢驗，該所以聚合酶鏈反應(PCR)檢出牛結節疹病毒核酸，並於4月15日下午5時40分完成基因定序，與2019年中國及2020年金門表之流行病毒基因序列相似度達100%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會指出，目前新北市動保處已先依風險狀況完成案例場一場8頭發病牛隻之撲殺工作，並已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散。案例場周邊3公里內另有養牛場1場97頭牛執行移動管制，案例場周邊10公里內及新北市全市所有養牛場12場共1,772牛亦已全面執行臨床檢查。

農委會主委陳吉仲也說明，畜衛所現有儲備牛結節疹實體疫苗計4萬5千劑並已向疫苗銀行訂購18萬劑，合計22萬5千劑，規劃將於1天之内針對案例場周邊10公里內牛場完成施打，3天之内針對北北基、桃竹苗境內所有牛場全面施打，剩餘疫苗將依後續全國牧場訪視結果之高風險牛場依序施打，以陸續達成全面免疫。

▲農委會說明牛結節疹病例。（圖／記者黃軍瑋攝）

2020年金門縣7月10日爆發首例牛結節疹案例，截至去年7月22日累計出現症狀的牛場計48場，累計撲殺128頭並進行焚化銷毀，農委會旋即成立應變小組，與相關部會、地方政府合作防堵疫情擴大，金門養牛產業年產值約新台幣2億元，政府相當關注。為預防台灣本島出現牛結節疹疫情，2020年我國更耗費800萬元採購15萬劑疫苗。

牛結節疹非人畜共通疫病，病毒主要透過蚊子、刺蠅等節肢動物傳播，潛伏期28天，發病率為10％到20％，死亡率為1％到5％，發病症狀為發高燒，感染後產乳量會顯著下降。牛結節疹死亡率雖不高，但不論肉牛、乳牛，感染後癒後不良，不死也半條命，報廢率高，已不具經濟價值。