新北爆「牛結節疹」！北市已列管73頭牛　16日打疫苗預防

▲防檢局日前在金門牛場施打牛結節疹疫苗。（資料圖／防疫檢疫局提供）

記者袁茵／台北報導

農委會15日表示，14日下午接獲新北市動保處通報，訪視林口區一肉牛場有8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，懷疑為牛結節疹（Lumpy skin Disease），今經畜衛所確診為台灣本島首例牛結疹案例。對此，台北市動保處長宋念潔表示，目前北市沒有牛結節疹確診案，但已列管73頭牛，於16日開始打疫苗。

農委會指出，目前新北市動保處已先依風險狀況，完成案例場一場8頭發病牛隻撲殺工作，並已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散；案例場周邊3公里內另有養牛場1場97頭牛執行移動管制，案例場周邊10公里內及新北市全市所有養牛場12場共1772牛亦已全面執行臨床檢查。

農委會主委陳吉仲也說明，畜衛所現有儲備牛結節疹實體疫苗計4萬5000劑，並已向疫苗銀行訂購18萬劑，合計22萬5000劑，規劃將於1天之内針對案例場周邊10公里內牛場完成施打，3天之内針對北北基、桃竹苗境內所有牛場全面施打，剩餘疫苗將依後續全國牧場訪視結果高風險牛場依序施打，以陸續達成全面免疫。

台北市動保處長宋念潔15日晚間受訪時表示，目前台北市沒有牛結節疹確診案例，將於16日開始打疫苗，已經列管北市73頭牛，不過中央分配的數量一定會高於該數字，會盡量於16日分組打完。

至於陽明山牛隻的部分，宋念潔說，有通知陽管處清查多少牛要打疫苗，因為目前柵欄已經鬆開，牛隻散佈於台北市、新北市，所以會請對方趕快清點數量，之後跟台大動物醫院過去陽明山打疫苗。