林口8頭牛染牛結節疹就地撲殺焚化！列管1709頭16日完成疫苗施打





▲新北市林口牛場8頭肉牛檢驗牛結節疹陽性，新北市動保處緊急處理。（圖／動保處提供，下同）

記者羅婉庭／昕北報導

農委會15日表示，新北市林口區一肉牛場有8頭牛隻皮膚有結痂且發燒，確診為牛結節疹（Lumpy skin Disease），已就地焚燒後掩理，以防堵病毒擴散。新北市表示，16日將會完成全市1709隻肉牛牛結節疹疫苗施打。

新北市政府動保處接獲林口1戶養牛場通報牛隻狀況不佳，4月14日派遣獸醫師及防疫人員至現場訪視，發現有8頭牛隻皮膚出現結痂病變，有發燒情形，立即採樣送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，當日晚間結果確診為牛結節疹陽性，動保處立即啟動撲殺緊急應變機制進行防疫處置，杜絕疫病擴散，確保防疫安全。新北市政府已於4月15日成立牛結節疹災害應變中心，由副市長劉和然擔任指揮官，啟動緊急應變機制。

4月14日林口區1戶養牛場因8頭牛隻出現皮膚結節、精神下降、食慾不振、發燒等症狀，動保處立即派遣獸醫師及防疫人員到場進行臨床診斷及採樣送驗。畜衛所14日晚間確診牛結節疹陽性，動保處立即依照農委會防檢局指示啟動防疫作為，當晚立即對案發場進行移動管制。

15日對8頭罹患及疑患病牛進行評價、撲殺、焚化及掩埋處理，同場未發病牛隻進行隔離觀察。動保處今天完成林口區5戶養牛場全數移動管制，完成全市其他6戶養牛場臨床訪視；目前轄內牛隻皆健康無出現牛結節疹症狀，16日完成全市養牛戶牛隻牛結節疹疫苗施打。

牛結節疹是一種急性、亞急性或慢性的牛病毒性疾病，傳播方式主要透過蚊子、刺蠅或壁蝨等節肢動物傳播。特徵是結節狀皮膚炎，局部皮膚潰瘍、淋巴結炎及單隻或多隻腿因水腫而變粗。

本病由山羊痘病毒 (Capripoxvirus) 所引起，罹患率為 2~50 %，而死亡率為0~10 %，因為泌乳量下降、體重減輕、流產、公牛不孕、皮毛無法利用及一些病牛死亡而造成經濟損失。自感染 2~5 週後，皮膚會出現多發硬、圓及隆起結節，大小約0.5~5公分，分佈位置以頸部、肉垂、軀幹、腿、會陰、乳房、陰囊、臉及鼻吻部為主。

動保處為防範蟲媒介動物傳染病，已全面提供轄內養牛戶誘蟲器，輔導農戶清理溝渠以防止病媒蚊孳生，定期對轄內畜牧場採樣送驗，協助場區消毒落實生物安全防護措施。最近天氣炎熱，蚊蟲極易滋生傳播病源，動保處要求農戶應落實安置誘蟲器減少病媒傳播，防檢局後續將提供動保處牛結節疹疫苗全面施打。