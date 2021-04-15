北監2受刑人填寫資料吵架！他拿原子筆狂刺頸　再高喊：呼你死

▲在台北監獄服刑的吳姓受刑人，去年9月在舍房寫陳述書時與另一名受刑人起爭執，吳以原子筆刺傷廖頸部、手臂等處遭獄方送桃檢偵辦。（圖／翻攝自北監網站）

記者沈繼昌／桃園報導

在矯正署台北監獄服刑的吳姓受刑人，去年9月間在舍房與廖姓受刑人寫資料時，因細故發生爭執，吳突然以原子筆為武器向廖攻擊，導致其頸部、左手臂與背部等處掛彩受傷，過程中還高喊「給你死」等語向廖恫嚇，案經管理員及時發現制止；吳在偵訊時坦承犯行，桃檢偵結依傷害罪嫌將吳提請公訴。

檢警調查，49歲的吳姓受刑人因案在台北監獄服刑中，去年9月4日上午7時45分，在舍房填寫陳述書時，與廖姓受刑人發生爭執，吳突然以原子筆向廖攻擊，導致頸部、左手臂與背部被刺傷，過程中，吳還以「給你死」等語恫嚇廖，管理員發現後及時制止，並將受傷的廖姓受刑人送往醫務室急救。

吳姓受刑人在偵訊時坦承與廖發生衝突，有持原子筆與對方扭打之事實，廖姓受刑人也指證歷歷，另外，同房其他受刑人也作證吳確實持原子筆攻擊廖，導致廖頸部等處受傷之事實，檢察官勘驗監所監視器確認吳犯行，桃檢認為吳犯行明確，偵結依傷害罪嫌將吳提起公訴。

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