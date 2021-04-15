日媒：日本北韓交涉人士患病　「直通金正恩」秘密聯絡管道中斷

▲北韓領導人金正恩與日本首相菅義偉。（組圖／路透）

文／中央社東京15日綜合外電報導

日本共同社報導，能直通北韓領導人金正恩的一名北韓人士，幾年前因為健康狀況不佳，與日本方面斷絕聯繫，讓日本政府相關人士坦言，「兩國的秘密聯絡管道中斷」。

報導指出，這項訊息是14日從多名日本政府相關人士口中得知。這名北韓秘密人物從已故的前總書記金正日時代以來，就負責與日本秘密磋商，是協助促成2002年時任日本首相的小泉純一郎訪問北韓的相關磋商人士之一。

日本首相菅義偉呼籲舉行日本與北韓的領袖會談，正透過所有可能管道試圖找到能直通金正恩的交涉人士；不過，北韓為因應疫情封鎖國境，還表示不會參加東京奧運，讓尋求與北韓方面接觸的菅義偉政府，不得不艱難應對。而菅義偉辦公室人士受訪時僅說，「無可奉告」。

日本政府相關人士透露，這名北韓秘密人士多次在中國和蒙古等地與日方人士展開磋商，但幾年前聯繫日方人士表示自己健康狀況不佳而斷絕聯絡，日方人士也懷疑可能是因為與日本交涉未取得進展而遭替換。

儘管負責與日本交涉的北韓外交部還有大使宋日昊，但日本政府相關人士說：「（宋日昊）僅僅是窗口，與擁有權限的秘密交涉人不同。」

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