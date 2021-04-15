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84歲老教授徵婚！找22至40歲氣質嫩妻「月薪2.8億元」電話接不完

▲▼84歲老教授徵婚！找22至40歲氣質嫩妻。（圖／翻攝微博）

▲張玉福刊登的徵婚廣告。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東84歲退休老教授張玉福日前在一場相親大會上貼出徵婚廣告，誠徵一名22至40歲的女性為妻，並特別要求年輕、形象好，還強調有房有車，月薪達5萬元人民幣（約21萬元新台幣），準備開設一間資本額1.5億美元的大公司，未來的妻子能夠擔任高管，每月薪水稅後1000萬美元（約2.8億元新台幣）。

該則徵婚廣告在大陸引起很大討論，許多網友都認為張玉福已經84歲，竟然想找22歲的年輕女性結婚實在太誇張，而且所謂的「1.5億美元大公司」以及「1000萬美元月薪」也很難令人相信。

根據《澎湃新聞》報導，張玉福的確是一名退休教授，原先任職於山東省科學院能源所，確實有車有房，並有優渥的退休金，但是患有小腦萎縮症狀，生活一直由家人照顧。

張玉福的女婿接受媒體訪問時，更直接表示，張玉福的腦子有點毛病，說什麼話不能相信。

刊登徵婚廣告的工作人員也說，張玉福的情況他「略有耳聞」，知道是不切實際的，但刊登廣告沒有條件限制，他們只負責給相親大會提供場地，不負責進行徵婚信息核實。

▼張玉福現年84歲，想找年輕妻子。（圖／翻攝微博）

▲▼84歲老教授徵婚！找22至40歲氣質嫩妻。（圖／翻攝微博）

不過，張玉福接受訪問時卻強調，廣告都是真實的，他今年84歲，1937年12月出生，1998年從山東省科學院能源所退休，退休後一直在家集中精力「搞項目」，屬「飛行汽車、低空飛行器」相關，最近計劃投資註冊1.5萬億元辦國際大公司，所以想找一位20歲至40歲的年輕女性幫助他一起完成創業計劃。

至於為何特別要找年輕的女性，張玉福表示，因自己年歲已高，之後萬一要去國際性舞台領獎，年輕女性形象好可以在事業上對他有幫助，「這個1.5萬億的國際大公司項目，我已經籌備兩年多了，還未註冊。銀行要求董事長不能超過65歲，還要有在大公司當過高管，所以我在相親簡介上這樣寫。」

張玉福提到，他和前妻1973年結婚，十多年前，前妻因患癌去世後，他曾通過相親網站、婚介網、婚介所等登記過相關個人信息，「但我這麼大年紀了，一般女士會介意。」

張玉福還說，相親大會已舉辦多年，但前幾年效果不好，今年報名費便宜，「100塊錢，我就登記嘗試一下，沒想到一上午電話不斷，希望找到一位對我工作和生活上都有幫助的伴侶。」

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