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人妻完美復仇！怒售出軌夫「遊戲王卡」　拍賣價飆破691萬

日本Yahoo拍賣上出現超高價《遊戲王》卡競標，目前拍賣價已破690萬日圓。（翻攝自日本Yahoo拍賣）

▲日本Yahoo拍賣上出現超高價《遊戲王》卡競標，目前拍賣價已破691萬日圓。（翻攝自日本Yahoo拍賣）

圖文／鏡週刊

集換式卡牌遊戲擁有不少死忠粉絲，部分稀有卡片的售價也水漲船高。日本有位人妻為了報復出軌的丈夫，於是在網站Yahoo上拍賣丈夫收藏的《遊戲王》卡牌，自10日上架至今短短幾天，售價已飆破691萬日圓（約新台幣181萬元），相當驚人。

據該名人妻貼出的照片來看，這些《遊戲王》卡牌都沒拆封，且是早期的商品，目前幾乎都絕版了，吸引收藏玩家的注意，上架3天已有超過480人參與競標，價格更是已到691萬日圓（約新台幣181萬元），預計在4月18日上午7時33分截標。

該名賣家不諱言標明，因為自己的丈夫出軌，所以她決定把丈夫收藏的多年的《遊戲王》卡牌PO網出售，這些收藏品是老公的心血，花了很多時間與金錢收集，但想報復老公外遇，於是決定通通賣掉。

賣家表示是丈夫出軌，為了報復他才將卡牌拿來競標。（翻攝自日本Yahoo拍賣） 

▲賣家表示是丈夫出軌，為了報復他才將卡牌拿來競標。（翻攝自日本Yahoo拍賣）

人妻表示，因為自己不熟這些卡片的價值，連起標價都是從1日圓開始，這些卡片從照片來看保存良好，有些連封膜都沒拆，而她也說明，卡盒一直保存在架上且有蓋上防塵布，沒有沾染太多灰塵，得標者也可以說要怎麼運送比較好，目測卡片都沒有損傷，不過自己是外行人，請不要退貨。

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