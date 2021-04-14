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老婦「360萬存款」11年沒動過！　家屬接行員通知驚呆：完全不知道

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

湖北襄陽某間銀行人員近日在帳戶核查時，意外發現一名7旬老婦的83萬存款長達11年都沒人動過，當下立即通知老婦家人。最後經老婦子女的告知，行員才知道老婦早已過世。目前家屬正在辦理繼承證明，網友對此紛紛大讚「這個銀行還蠻好，沒私吞掉」。

綜合陸媒報導，襄陽市某郵政銀行人員王印表示，日前他在帳戶查核時，發現老婦2010年3月在本行定存人民幣65萬元（約新台幣282萬元），而且長達11年沒有人動過，目前連本帶息已有人民幣83萬多元（約新台幣360萬元），索性聯繫家屬告知。

老婦子女表示，母親因病去世7、8年了，家人也完全不知道有這筆存款，所以非常感謝行員盡責的表現，同時詢問「該如何把錢提領出來？」王印表示，「客戶的繼承人須一起前往公證處開繼承證明，所有繼承人帶著繼承證明到銀行，即可提領錢。」

▲▼大陸某間銀行發現，老婦的存款長達11年沒人動過。（圖／翻攝微博）

▲大陸某間銀行發現，老婦的存款長達11年沒人動過。（圖／翻攝微博，下同）

消息一出，不少網友大讚銀行的作法，留言說「銀行說到底還是有人性的銀行..要是一些無良銀行那真的不敢想」、「挺好的」；但卻有人說「其實所有銀行都是這樣的，犯罪的能有多少，不會輕易哄騙百姓，絕大多數都可以放心」。

另外，一名銀行從業人員提醒，老人大多數把存款當成主要理財方式，最好保留一份紙質存單，或把儲蓄訊息記錄下來告訴信賴的人，親屬如發現有「休眠存款」存在，可憑存款人死亡證明、繼承證明以及繼承人的身分證來領取存款。

▲▼大陸某間銀行發現，老婦的存款長達11年沒人動過。（圖／翻攝微博）

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