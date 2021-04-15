中國大外宣再進化！廣告滲透西方媒體　美智庫：連網路都有

▲華爾街日報上類似新聞的中國「大外宣」內容。（圖／翻攝自華爾街日報）

記者陳怡靜／綜合報導

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）最新一篇文章指出，中國的其中一項策略除了在各式國際知名報刊上插入廣告宣傳，現在隨著網路新聞媒體的盛行，這樣的形式也開始數位化，像是在美國各大電子媒體上放插頁廣告，看起來像是新聞或社論，實際上就是北京政府的「大外宣」。

該篇文章的作者多特森（John Dotson）表示，中國官媒不斷在美國主要報紙如《華盛頓郵報》、《華爾街日報》和《紐約時報》等，放入付費的插頁廣告，這些廣告通常都以「中國觀察」（China Watch）、「中國焦點」（China Focus）為主題進行宣傳，乍看像是報刊本身的新聞或社論，實際上卻是中國政府的宣傳內容。

多特森也說，這樣現象不只出現在美國，不少歐洲主流媒體也能見到這些宣傳內容，像是英國的《每日電訊報》、法國的《費加洛報》等。據調查，《每日通訊報》每年可獲得75萬英鎊（約台幣2940萬元）的中國大外宣收益，由於收到各方的批評，報社決定在2020年取消刊登一切相關內容。

最後，多特森直言，中國政府利用國外主流媒體做政治宣傳早已行之有年，在推廣的手段上自然不斷在進步，雖然內文都會附上免責聲明，不過多數閱聽眾不會注意到，就能成功達到他們的目的。此外，中國官媒也不斷和西方媒體進行業務合作關係，並贊助其重新包裝的內容，進而透過美國新聞媒體發布。