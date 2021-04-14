家政課做「紅豆大吐司」！媽一看成果暈了　網全笑翻：以為是棉被





▲女兒在家政課做了紅豆大吐司。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

學校家政課是許多人最開心的課程之一，常常會做一些簡單的小點心，好吃又好玩，還可以帶回家跟家人分享，一名人妻看到女兒家政客帶回來的點心，超級大傻眼，女兒表示是紅豆大吐司，但吐司裡根本沒有紅豆，而且吐司被壓得奇形怪狀，看起來就像一般的手撕麵包，照片曝光後，網友都笑翻。

一名人妻在臉書「爆怨2公社」發文，女兒從學校帶回來家政課的作品「紅豆大吐司」，一整塊沒切過的吐司被壓得歪七扭八，根本看不出來是什麼，「屁孩丫頭昨天學校烤的，害老娘今天ㄧ整天三餐都是吃這個」，而且明明就是紅豆吐司，但根本就沒有紅豆，「看得出來是啥碗糕嗎？當手撕麵包吃了」。

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▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出後，不少網友看到照片後都笑翻，「我看成發黃的棉被」、「我以爲是棉被」、「我以為是棉被」、「紅豆只是吐司的名稱，像老婆餅一樣」、「我以為是毛巾」、「那不是睡了很多年從沒洗過的棉被」、「紅豆還在雜貨鋪」、「誠心建議送她去少林廚藝學校」。

還有網友留言，分享小孩在家政課做的蘿蔔絲粿，希望可以安慰一下原PO，只見照片中一塊白白的麵粉粿，上面還有兩顆眼睛以及粉紅色的櫻桃小嘴，有網友笑說「根本像是融化的雪人」。原PO看到圖片後也回應，「還真的有安慰到我了」。

