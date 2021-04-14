疑活活餓死4月兒！警押狠父殯儀館相驗　他神態輕鬆還「一次抽2根」

記者陳豐德、陳以昇／新北報導

新北市一名徐姓男子疑似活活餓死自己4個月大的兒子，警方13日接獲通報後趕抵現場，他還喝得醉醺醺，面對警方詢問還醉得說不出話，而男嬰則是死亡多時，全身發黑躺在床上，警方隨即將徐男帶回調查。14日檢方赴殯儀館相驗，徐男到場竟還神態輕鬆，下車後更急忙點菸抽，甚至一次點兩根，模樣相當誇張。

▲新北狠父疑似活活餓死4月大兒，檢方殯儀館相驗竟還神態輕鬆，急著抽菸。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，徐男妻子長期受到徐男家暴，而6日疑似因申請家暴令而被知悉後再度遭虐打，於是逃離家中與徐男分居，不料7天後卻接到徐男電話，稱兒子已經死亡，她嚇得趕緊傳訊息通報警方。

警方獲報到場，發現徐男當時喝得醉醺醺，面對警方詢問時，甚至一句話都說不出來，而男嬰則是全身發黑躺在床上，且嚴重脫水，死亡時間初判3天內，疑似徐妻離家後就沒人餵食才會死亡。

檢察官14日前往板橋殯儀館進行相驗釐清男嬰死因，而徐男也被員警帶至現場，但誇張的是，他一下車後就急忙點菸，還一次點了兩根抽，且神情自若，模樣相當誇張，而目前詳細案情仍有待調查釐清。

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