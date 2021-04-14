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境外移入+5！俄國男曾確診　出海工作後返台採檢陽性

▲▼指揮中心4/14記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布，國內新增5例境外移入確定病例，自菲律賓（案1064、1065）、俄羅斯（1066）、英國（案1067）及加拿大（案1068）入境。

指揮中心表示，案1064為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月13日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心指出，案1065為菲律賓籍30多歲男性船員，今年3月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月12日檢疫期滿後搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案在臺期間並無症狀，已掌握同車接觸者共7人，均有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案1066為俄羅斯籍40多歲男性，去年12月曾在俄羅斯當地檢出COVID-19陽性。今年1月20日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；檢疫期滿後，2月4日至4月10日出海工作，期間並無下船，4月11日返回台灣，因出境需要，4月12日至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值35，二採核酸檢驗陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。已掌握同船接觸者共9人，核酸檢驗皆為陰性，均已離境。

指揮中心指出，案1067為英國籍40多歲男性，今年1月曾於英國當地確診COVID-19，3月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，4月13日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值40.7，血清抗體IgM及IgG皆為陽性）。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1068為本國籍70多歲男性，今年3月1日至加拿大探親，4月9日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並返家進行居家檢疫。個案4月12日因其他疾病之就醫需求，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診（Ct值16）。已掌握接觸者共4人，其中3人列居家隔離，1人列自主健康管理。

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