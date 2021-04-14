降雨夢碎！舒力基上看中強颱「因3大情勢」恐害缺水加劇

▲舒力基系統大而強，不排除達到強颱門檻。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者謝承恩／綜合報導

今年第2號颱風舒力基於今日凌晨生成，台灣因水情告急，無不期盼颱風帶來大量水氣疏解乾旱。然而專家就提醒，原本預期舒力基颱風的系統強大，強度至少上看中颱，不排除成為強颱，但是因路徑和氣象圖指出有3大情勢，對降雨恐成反效果！

全台缺水嚴重，去年因無颱風侵台，降雨量大減，使得台灣正面臨56年來最枯旱的一年，如今（14）日凌晨第2號颱風舒力基剛形成，更被寄予降雨的厚望。據《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析，颱風預測路徑很可能在菲律賓東方轉往東北，不僅不會撲台，對水情反而幫倒忙，不要抱有太大期待。

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▲舒力基颱風無助水情。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

內容指出，根據最新的預測模組，舒力基颱風雖然系統強大，但是距離台灣太過遙遠，使得水氣沒辦法掃進台灣，頂多僅台灣東部有局部性的短暫雨，無助於紓解西部台灣的乾旱。

第二，由於颱風是照著逆時針環流旋轉，在生成跟行徑途中，會與北方的高壓聯手將乾空氣帶進台灣，使得台灣要下雨又難上加上難。

最後春季最重要的降雨來源中，華南雲雨帶是其中之一，但在颱風和北方高壓帶來的東北風的阻擋下之下，使華南雲雨帶無法東移來台。

氣象專家吳聖宇表示，舒力基的初始擾動是一個頗大的系統，強度發展起來後，強度至少上看中度颱風，甚至也「不排除達到強颱門檻」的機會，不過颱風對台無影響，反而會讓台灣天氣更穩定，降雨機會低。