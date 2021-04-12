舒力基颱風最快2天誕生！路徑將大迴轉　鋒面先來「暴降10℃」變天

▲四月颱風將誕生！舒力基最快2天內命名 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

四月颱解渴？中央氣象局預報員朱美霖表示，目前深厚雲系在長江附近發展，是鋒面逐漸建立位置，13日（周二）隨著鋒面接近北部海面，下半天到晚上天氣逐漸轉變，迎風面北東有零星短暫降雨，中南部山區午後有陣雨，晚上鋒面接近，北東、中南部山區及屏東轉為局部短暫陣雨。

氣象局預報，14日起北台灣會突然覺得好冷，由於東北季風增強，北台灣明顯轉涼，白天高溫大約只有20度，和前一天30度左右的高溫相比，有10度左右的落差，而低溫也會略降，約18度左右，其他地方的氣溫也會下降一些，不過仍屬舒適溫暖。北部、東半部、屏東地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，預估15至19日（周四至下周一）受這波東北季風影響，北台灣都會較涼。

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▲準舒力基距離台灣太遠，鋒面報到變天降10度。（圖／中央氣象局、NCDR）



15日至17日水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多；18、19日水氣有機會減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，各地的溫度會再降低一些。

至於關島南方海面的低壓帶，環境條件有利於其發展成為颱風，若形成颱風目前資料顯示，其在菲律賓東方海面北轉隨後往東北方移動的機率較高，北轉過程離台灣有相當的距離，直接影響的機率低。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，根據最新電腦模擬，約2至3天內颱風有機會被命名，但四月颱風在歷史機率上侵台機率低，目前美國預測，準颱風會在菲律賓東邊海面生成，之後向東北迴轉，歐洲則預測靠菲律賓較近，路徑同樣是向東北離開，因距離實在太遠，對台灣一點影響都沒有，期待紓解旱象「這個是不太可能」。

吳德榮指出，13日氣溫天氣轉變時間很晚，白天還是類似夏天的晴朗穩定，各地沒有降雨，東半部有零星降雨、山區也有午後降雨，變天時間主要落在晚上，不是很劇烈，水氣移出，到了14、15日主要影響範圍在北台灣、東半部，將有局部短暫雨，中南部下雨機率很低，山區午後會有一點，16日水氣減少，雲量還很多。氣溫上，北台灣13日升到31度，14日雲系靠近，又有下雨機率，高溫下降到21度，低溫變化較小，維持兩天後，16日之後水氣減少，下雨機率降低，雲量多稍回溫。