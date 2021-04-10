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台灣好行關子嶺線增班2倍！多停「甕仔雞一條街」新站點

▲▼ 。（圖／觀光局提供）

▲台南擁有豐富觀光資源，是國人國旅首選地點之一。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

自由行更方便了！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處表示，為讓前往後壁、關子嶺溫泉區的遊客更便捷，已調整台灣好行停靠站點，路線名稱改為台灣好行─關子嶺線，新增停靠仙草埔站，並改為僅於周六、日及國定假日行駛，每日增班兩倍為12班次。

為了行銷關子嶺溫泉區，觀光局積極推動「台灣好行─關子嶺線」運行，調整後的路線站點，首站由重要的交通節點─高鐵嘉義站出發，沿途經過南靖火車站、後壁火車站、白河轉運站，以及特別於此次新增之站點是號稱甕仔雞一條街的「仙草埔站」，還有本路線最重要的站點寶泉橋站及關子嶺站。

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調整過後的路線改為每周六、日及國定假日行駛，班次也由原來的1日6班次，增加為1日12班次。

▲▼ 。（圖／觀光局提供）

▲▼ 。（圖／觀光局提供）

▲▼台灣好行關子嶺線增班，以利旅客搭乘，輕鬆自由行。（圖／觀光局提供）

▲▼ 。（圖／觀光局提供）

▲▼ 。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，該路線除了串聯全台最知名的泥漿溫泉、經典小鎮後壁、白河蓮花之鄉，遊客也可以透過轉乘大台南公車前往鄰近周邊景點，包含林初埤木棉道、小南海風景區、火山碧雲寺、水火同源等豐富景點。

西拉雅國家風景區管理處未來亦將推出多元套票，整合沿線周邊店家，只要出遊前在網路上購買，就能享有台灣好行─關子嶺線的沿途店家專屬優惠。

另外除了台灣好行─關子嶺線之外，西拉雅國家風景區管理處正積極籌備一條全新的「台灣好行-菱波官田線」，預計於今年七月正式通車。

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