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賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

▲石梯漁港為花蓮東岸南區唯一主要漁港，除了漁船捕撈新鮮的漁獲上岸，也是台灣賞鯨船的發源地。（圖／花蓮縣政府提供）

石梯漁港為花蓮東岸南區唯一主要漁港，也是台灣賞鯨船的發源地。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

改善和農漁業息息相關的建設與設施，是進一步改善漁民作業環境安全、增進漁民收益的重要關鍵。花蓮縣政府農業處去年陸續辦理漁業座談會，和漁友進行交流，並就漁友所提事項積極研擬解方。其中，石梯漁港漁友提出該港防撞碰墊修繕，經農業處主動和漁業署爭取，順利於今年獲得漁業署經費補助。

農業處長吳昆儒說明，石梯漁港防撞碰墊為當地本縣籍漁船（筏）停放安全及使用之重要設施，於石梯漁港南區場座談會中，漁友張金盛反應該港防撞碰墊過於陳舊，損壞嚴重，對漁友來說已影響作業安全。

經農業處勘察漁友張金盛所反應的事項，發現多處洞孔損壞不堪使用，恐危及石梯漁港漁船（筏）停泊安全，和設計單位共同會勘後，判斷部分區域需重新製作及掛設輪胎，以達維護漁民人身財產安全之效，故主動函送漁業署爭取修繕經費，獲核定154萬元補助。

農業處表示，石梯漁港為位於花蓮東岸南區唯一主要漁港，除了漁船捕撈新鮮的漁獲上岸，也是台灣賞鯨船的發源地，不僅是漁民生計，更連動影響著周邊景觀的發展，今年的漁業座談，農業處也已著手規劃辦理，請各港區漁友踴躍參與，反應需求，讓花蓮縣政府成為漁友們一起打拼的最佳夥伴。

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