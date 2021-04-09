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社會 社會焦點 保障人權

臺安醫院涉詐122萬補助　院長、業者凌晨交保...刺青男現身護駕

▲▼院長黃暉庭80萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲臺安醫院院長黃暉庭（中）80萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／臺北報導

臺安醫院10年前將院內的健檢業務外包給2家合作業者，且在院長黃暉庭的同意下，讓業者可以用臺安醫院的名義，向勞保局申報「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，經股東踢爆且由檢調查出後，懷疑黃暉庭與業者涉嫌詐領勞保補助122萬元，8日兵分3路搜索並約談黃等8人到案，經訊問後諭令黃以80萬元、臺安醫院營運中心主任孟令妤60萬元、2名合作業者分別40萬元、20萬元交保。

檢調查出，基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院的健檢業務原為自行辦理，但從2011年起，經黃暉庭指示孟令妤將「巡迴體檢」、「到院體檢」2項業務外包給紘瑞、紘昇2家公司以「臺安診所」名義進行，但臺安診所只被勞動部認可辦理勞工一般體檢，卻違規辦理屬於特殊體檢的噪音作業檢查。

▲▼臺安醫院營運中心主任孟令妤60萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲臺安醫院營運中心主任孟令妤60萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

直到2017年間，有股東質疑紘昇健康事業公司董事長張嘉驊、紘瑞公司實際負責人游珮瑜等人涉嫌掏空公司，隔年游女及其丈夫許澤云另外開立「臺安101診所」公司，負責承攬臺安醫院的巡迴健檢客戶，同樣在未經許可下，辦理多項勞保特殊體檢。

▲▼紘瑞公司實際負責人游珮瑜40萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲紘瑞公司實際負責人游珮瑜40萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

由於臺安診所、臺安101診所均未獲得特殊體檢許可，無法登錄「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺HCD」，不能申報請領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，臺安醫院竟然乾脆將醫院帳號密碼提供給業者，讓診所可以登入HCD平臺申報費用，讓勞保局誤以為是臺安醫院作的體檢，並陸續核發補助款共約122萬元。

臺北地檢署檢察官鄭少珏8日指揮調查局臺北市調查處，兵分3路搜索，並約談臺安醫院院長黃暉庭、孟令妤、游珮瑜、張嘉驊等8人到案，經漏夜訊問後，檢方諭令黃80萬元、孟60萬元、游40萬元、張20萬元交保，其餘關係人都予以請回。但當張嘉驊步出北檢時，突然出現一名刺青男護駕，與多人協力將張與記者隔開，現場一度爆發衝突，刺青男甚至飆罵髒話嗆聲「我是流氓！」，高分貝叫囂引來法警關注，所幸該群人在轄區警方到來前先行離開，衝突並未擴大。

▲▼紘昇健康事業公司董事長張嘉驊20萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲紘昇健康事業公司董事長張嘉驊（左）20萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

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