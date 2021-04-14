汐止攻堅墜樓！買毒黑吃黑8惡煞擄人　1嫌逃跑失足掉陽台亡

▲嫌犯見警破門後當即逃竄，其中一人墜樓身亡。（圖／東森新聞，下同）

記者莊智勝／宜蘭-新北報導

宜蘭一名王姓男子13日凌晨外出後遭人擄走，警方介入偵辦，懷疑這是一起毒品買賣「黑吃黑」糾紛，循線追查前往新北汐止攻堅，並以優勢警力破門救出遭擄的王男；但涉案的8名嫌犯中（6男2女）卻有一名黃姓嫌犯跳樓逃逸，當場墜樓身亡。

警方初步調查，20多歲的王姓男子染上毒癮，並向台北盤商連男購買價值逾10萬元的「咖啡包」，豈料貨到手後，王男卻耍賴不付帳，氣得連男更一度報警，謊稱「賣面膜被詐騙」，但因涉及毒品，全案後卻不了了之；王男事後氣焰更加囂張，甚至嗆聲「袂爽來找我！」連男而計畫這起擄人勒贖案。

13日凌晨4時許，王男向友稱「我出去買包菸」，豈料卻自此一去不回，經好友報案後，警方調閱監視器才發現，王男在宜蘭東港路上遭到2車包圍撞倒，隨即被惡煞押走；在警方抽絲剝繭下，循線找到8名惡煞躲藏於新北市汐止區某大樓6樓處，確認地點後當即發動攻堅救人，並一舉將嫌犯逮回，但過程中一名43歲的黃姓犯嫌見到警方疑似過於緊張，竟選擇跳樓逃跑，當即墜落2樓處失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。目前全案詳細案情為何，警方正進一步深入偵辦中。