13歲少女初夜2000元！為買電動「獻身大哥哥」　援交逾一年才曝光

▲章善中利用少女缺錢的弱點，說服對方援交。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者張靖榕／綜合外電報導

新加坡日前曝光一起未成年少女為買電動援交的案件，少女自從13歲那年開始，就和當時21歲的男子章善中（Nick Chong Seng Cheong，音譯）發生性關係，在網上認識的兩人以新加坡幣100元（約新台幣2118元）的價格，敲定了少女的初夜，之後幾乎每個月都會碰面開房間，直到案件曝光，章善中落網。

根據新加坡媒體《今日》報導，現年24歲的張善中是一名工程師，同時還擔任小組的專案主管，年輕有為的他卻在21歲那年讓自己的命運拐了個彎，埋下的伏筆在3年後讓他必須鋃鐺入獄。

章善中在2017年時利用網路聊天軟體「ChatIW」認識少女A，由於知道少女喜歡打電動，但又缺錢買電動和其他東西，於是當時他建議13歲的少女A當他的「床伴」，只要每次兩人發生性關係，他就會付給她錢。到了2019年2月，兩人進展到性交關係，雙方談定少女A的初夜價格是新加坡幣100元，少女A也同意了。

初夜過後章善中付給少女A的價格立刻大掉價，之後每次和少女A發生性關係，便只付她新加坡幣30元至50元（約新台幣635元至1059元）。有些時候章善中只付她新加坡幣20元（約新台幣423元），當少女問起為什麼不願意再多出一點錢時，章善中則回答，要「看她的表現」，或是因為要拿更多的錢到更高級的酒店去開更好的房間，若帶她去便宜的旅館，櫃台人員便很容易要求查看證件，換句話來說，高檔的飯店旅宿，都更注重個人隱私。

兩人經常在周間進行性交易，章善中會等少女下課後，要她換上制服並假裝是他的妹妹，好讓他去飯店大廳接她時避免被人懷疑。他在多次過程中也都會錄下影片，除了平常時供自慰觀看，還把影片給其他女子看過，企圖說服對方「3P」，但始終未成功。

事情曝光後章善中面臨11項指控，他認了其中4項，包括3項對14歲以下未成年進行性交行為，以及1項持有猥褻影片的罪名，面臨34個月的刑期。