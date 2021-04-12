首獎鬧烏龍！博彩公司「打錯1號碼」不算數　網友全怒了：以後拒買

▲馬來西亞博彩公司開錯獎，引來許多網友的抨擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞博彩公司多多（Toto）在11日開獎時，打字員竟意外將首獎「8515」的號碼，錯打成「8755」。公司發現後緊急在官方Facebook上po文更正，卻仍然引來不少網友的抨擊，認為該公司多年來的信用將毀於一旦。

綜合《星洲日報》等當地媒體報導，多多博彩11日晚間在Facebook上po文指出，該公司當天開出的第5269/21期成績有誤，原來開彩當時，公司所開出的首獎為「8515」，不過打字員在公佈成績時，竟意外將首獎誤打成「8755」，因此該公司特別發布帖文以進行更正。

多多博彩強調，該公司的開彩是在3名負責核實中獎號碼的公眾人士見證下所進行，該公司也堅持開彩過程必須「公平、透明」，因此對於打字員犯下的疏失感到非常抱歉，而打字員也將在近期內就其疏忽而造成的意外發表自身聲明。多多博彩也歡迎他民眾在日後的開彩日蒞臨現場觀看開彩過程。

儘管如此，許多民眾仍然不買單，他們紛紛在帖文下方留言道，「爛透了，下次再也不在這家投注了」、「怎麼不乾脆開個雙頭獎，大方一次讓大家信服口服」、「真的應該宣布兩組都中獎才公平」、「誤以為中首獎然後去大肆慶祝了的話就真的慘了」、「多多表示，我叫多多，你們別想太多」、「多年來的信用要毀於一旦了」。

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