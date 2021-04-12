　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

25歲人妻產後7個月突腹痛！　超商門口「產下女嬰」夫看傻眼

▲▼產後７個月突然肚痛！　少婦工作到一半產女。（圖／khaosod）

▲女子與丈夫都不知道已經懷孕了，因此深感震驚。（圖／khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名25歲少婦10日在便利商店工作時，突然感覺腹部一陣劇痛，一開始以為是經痛，因此便打電話給丈夫，請他到店裡一趟。怎知丈夫抵達工作地點後，卻發現店裡一片混亂，而他的愛妻竟然還產下了一名女嬰。令人驚訝的是，這名少婦7個月前才剛生產完，兩夫妻根本就不知道又懷了一胎。

根據當地媒體Khaosod報導，現年25歲的女子10日在便利商店工作時，突然感覺肚子一陣疼痛，甚至痛到無法起身，只好和店長協調是否讓她躺著休息一下，同時聯絡丈夫，然而疼痛的感覺卻遲遲沒有消退，說時遲那時快，躺在長椅上的女子竟突然「羊水破了」，並開始「生產」。

現場的工作人員一陣慌亂，連忙叫救護車，並試圖幫她接生。而待這名女子的丈夫到場後，她已經產下一名女嬰，當時連臍帶都還沒被剪下，而一行人隨後也將母女兩人送到醫院。據悉，女子才剛到這間便利商店工作一個月。

當事人的丈夫表示，兩夫妻根本不知道妻子已經懷孕了，而且妻子7個月前才剛生產完畢，讓他感到很茫然。不過他也表示，有可能是因為妻子的塊頭比較大，因此懷孕了也沒看出來。不過他怎麼都沒想到，10日妻子打給他說肚子痛，等他趕往現場後，竟然就多了一個女兒。

當地鄰居得知消息後，紛紛跑來問便利商店的門牌號，聲稱是個幸運數字，因此要拿去買樂透。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

超划算iPhone 12來了！5色可選不用等　還有加碼禮

ET快訊
貴婦砸千萬買舒眠課程「打400次牛奶針」　驗出K他命怒控醫
做筆錄被25歲警加LINE要借6萬！　玩股票對話曝光
傳播妹被400元打槍「暴走翻桌」！電視被砸爆驚現亮點
快訊／天道盟高層「阿八仔」遭開2槍命危！槍手循「館長模式」投

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獵捕鱷魚做香腸！開肚一見殘留物傻眼了　24年前失踪之謎意外揭曉

留學期間曾多次會面！菲利普親王逝世　德仁天皇向英女王致唁電

川普撿到槍…共和黨會議狂譏趙小蘭！　還批麥康奈：他沒跟我道謝

日本防相與美印太司令會談　確認台海和平重要性

他關房間「連續24小時」直播100天！　粉絲還可花2.8億包養10年

合法吸大麻再飛杜拜　美硬漢慘淪階下囚！面臨最重3年刑慘了

談及梅根爆炸性專訪　菲利普親王生前說：瘋了，不會有好結果！

手榴彈炸死一卡車18士兵！　庫基民族軍重創緬甸軍

沒生物敢靠近！海底發現「詭異巨卵」　科學家揭驚人奧秘

前男友聯手女友搶小孩！她慘被當「代理孕母」...網狂勸：快跑

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

霍建華現身探班…提「一要求」被林心如打槍！夫妻私下互動曝

Sandy大尺度穿內衣...吳宗憲：更想看Lulu！　二女兒結婚「就美送！」特別在乎喜帖編號

「22具法老木乃伊」乘車上街遊行　數百人列隊迎接...移至新博物館

沒搶轎！媽祖鑾轎花不到5分鐘　快速通過「一級戰區」民生地下道

苗栗貨車向左偏移猛撞分隔島桿　對向受波及...酒醉駕駛當場死亡

獵捕鱷魚做香腸！開肚一見殘留物傻眼了　24年前失踪之謎意外揭曉

留學期間曾多次會面！菲利普親王逝世　德仁天皇向英女王致唁電

川普撿到槍…共和黨會議狂譏趙小蘭！　還批麥康奈：他沒跟我道謝

日本防相與美印太司令會談　確認台海和平重要性

他關房間「連續24小時」直播100天！　粉絲還可花2.8億包養10年

合法吸大麻再飛杜拜　美硬漢慘淪階下囚！面臨最重3年刑慘了

談及梅根爆炸性專訪　菲利普親王生前說：瘋了，不會有好結果！

手榴彈炸死一卡車18士兵！　庫基民族軍重創緬甸軍

沒生物敢靠近！海底發現「詭異巨卵」　科學家揭驚人奧秘

前男友聯手女友搶小孩！她慘被當「代理孕母」...網狂勸：快跑

6搶1本周開會可能延後開打　50人名單全員打疫苗　

蔡英文憂臉書觸及率下降　國民黨：台鐵改革進度在哪？

善耕365／療癒台鐵出軌事件而唱　為獨居長輩募得千份餐食！

限時破盤4折！「愛肯拿乾糧」買大再送小　寵物雲毛毛商城快閃優惠只有3天

偷拍藏玩具地點　黑貓「現行犯」傻眼：秘密基地被發現惹？

林楚茵遭咬傷反被「國民黨團告竊盜」　檢察官兩點不起訴

上海前市長楊雄病逝　享壽68歲

王彩樺大女兒「扭臀秀蠻腰」熱舞！　耍酷甜笑超正…網敲碗求出道

心靈破碎！小黃狗遭虐打「膀胱破裂」　療傷7個月終於會笑了

太魯閣救災「親人在最深車廂」崩潰　義消拍照暖人心：我們盡力了

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

老師帶頭歧視　黑人等白人吃完才能吃飯

他驚喜求婚　直擊女友吞吐陌生男

28歲警遭駕駛「持AR-15步槍」射殺亡

女記者掰！攝影師只拍「高衩透視」翹臀妹

吃女演員過敏癱瘓　獲8.4億天價賠償

100kg小象受困水溝！他「秒扛上肩」救援

正妹穿蕾絲內衣參賽　對手爆氣狠揍成豬頭

爽騎男友！她下秒慘摔「門牙噴飛」

蔡英文差點獲國際安全論壇頒獎　美媒爆「加國施壓」

獵人開心射中了！找到「血泊中的弟弟」胸口中彈

哈利王子隻身抵達英國　展開居家隔離

錯過菲利浦親王最後一面　哈利超內疚

更多熱門

相關新聞

博彩首獎「打錯1號碼」不算數　網友全怒了

博彩首獎「打錯1號碼」不算數　網友全怒了

馬來西亞博彩公司多多（Toto）在11日開獎時，打字員竟意外將首獎「8515」的號碼，錯打成「8755」。公司發現後緊急在官方Facebook上po文更正，卻仍然引來不少網友的抨擊，認為該公司多年來的信用將毀於一旦。

緬軍扣押示威者遺體！家屬交2400元才可領屍

緬軍扣押示威者遺體！家屬交2400元才可領屍

大貨車逼近！女騎士「拚命鑽車縫」下場曝

大貨車逼近！女騎士「拚命鑽車縫」下場曝

印尼規模6.0強震釀8死！逾千棟房屋震毀

印尼規模6.0強震釀8死！逾千棟房屋震毀

共機頻擾台　張競點出台灣「3盲點」

共機頻擾台　張競點出台灣「3盲點」

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神錄影重摔「後空翻撞地折頸」！

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

丫頭33歲生日趴100人到場　隨便一滑都明星！

10天無酬修復36具遺體卻遭攻擊　王薇君哭了

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

星巴克4／12起連5天買一送一

LINE當機「傳訊息收不到」　電話也不通

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

快訊／小朋友喊「媽祖我愛祢」　白沙媽突大轉彎進國小

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

恐「又大又強颱風」最快2天生成　下波變天狂降12度

快訊／白沙屯媽停TOYOTA車廠　網笑喊發了

更多

最夯影音

更多
鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了
隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

隔壁停水他沒停...竟是管線接錯　屋主傻眼：全家喝3年多地下水！

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

高雄女買鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆：牠就在九層塔上沒辦法

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

37天結婚4次！行員海撈32天婚假　申訴公司不批假...銀行遭罰2萬元

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

高雄平價牛排特製「麵換4顆蛋」　荷包蛋塞滿鐵板...顧客：好划算

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面