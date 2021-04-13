太魯閣號8.1億善款僅1／3給罹難者家屬　鄭正鈐要求台鐵「再給3倍懲罰性賠償金」

▲台鐵太魯閣號出軌釀49死逾2百人輕重傷。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號出軌釀49死逾2百人輕重傷，衛福部成立賑災專戶，至今已湧入超過8.1億善款。衛福部次長李麗芬昨表示，總善款的1/3將作為罹難者家屬扶助金，推估至少會撥發2.7億元。但國民黨立委鄭正鈐質疑，民眾的愛心捐款應全部用於罹難者家屬及傷者，此外，他認為這次事故「政府是肇事者」，台鐵應對罹難者家屬及受害者負起國賠責任與3倍懲罰性賠償金。

鄭正鈐13日在臉書發文表示，捐款專戶募得8.1億僅3分之1用於罹難者家屬扶助金，引起許多議論。但衛服部針對善款提出的7項用途，其中「想像空間」最大的是「委員會專案同意的項目」。

鄭正鈐質疑，這不免讓人聯想起，高雄氣爆案善款不但被陳菊市府拿去日本考察、購置薪資管理系統，甚至還被高雄市府觀光局以出國推廣之名挪用。且高雄氣爆案善款被查出不當運用，去年6月監察院才通過糾正案，此時衛服部提出的捐款用途，要民眾如何能信任政府對於善款運用，能妥善用於受災民眾的照護？

鄭正鈐認為，這場事故是政府的過失造成，「政府是肇事者」，本應負擔所有的賠償，民眾的愛心捐款就應全部用於罹難者家屬及傷者，為甚麼還要有「委員會專案同意的項目」？

此外，高雄氣爆案善款人謀不臧情事殷鑑不遠，民眾與政府之間的信賴關係已大打折扣，衛服部提出的捐款用途，不但不應有任何的模糊空間，且應全數用於罹難者家屬及傷者。他也呼籲，台鐵應對罹難者家屬及受害者負起國賠責任與消保法3倍懲罰性賠償金。

依據消保法第51條規定，對於企業經營者因重大過失所致的損害，消費者得請求3倍以下懲罰性賠償金。鄭正鈐說，台鐵除了已提罹難者賠償金新台幣540萬元、重傷者240萬元，應不要再行訴訟，「主動比照消保法第51條規定，直接再給3倍懲罰性賠償金。」

同時，台鐵在事發工地設置及管理明顯有欠缺，無論台鐵在此事故有無過失，依國家賠償法第三條規定，均應對罹難者及其家屬負國家賠償責任。