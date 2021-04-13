怪手不是李義祥開的！太魯閣號「致命5分鐘」還原　記錄器內容曝

▲太魯閣號迎面撞擊工程車，再撞山洞削半，釀成49死、218傷慘劇，車體也嚴重受損。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鐵太魯閣號撞上工程車造成49死200餘傷，案情出現重大突破！花蓮地檢署4月11日根據運安會在事故現場找到的工程車行車記錄記憶卡，加上提訊遭收押的工地主任李義祥與越南移工阿好，還原事故發生前要命的5分鐘。令人驚訝的是，實際開怪手拉工程車的並非外界所知的李義祥，而是移工阿好；更可怕的是，工程車已不是第一次卡在邊坡上，之前僥倖脫困，這次卻釀成巨災。

根據工程車的行車記錄器記憶卡顯示，4月2日上午9時許，李義祥開著工程車把廢輪胎卸下堆放在邊坡兩側，約9時23分工程車打滑卡進邊坡，被樹叢擋住。

這時畫面拍到李義祥先是下車察看右前輪卡住的情況，再示意阿好放下手邊工作，去開怪手前來救援；阿好接到指令，便走向停在上方平地的怪手，緩緩駛向工程車旁。

看到怪手抵達，李義祥神情自若地拿出吊帶，纏綁在怪手挖斗及工程車車體，等吊帶固定好後，李義祥還用力試拉幾下，便示意阿好啟動怪手往後拉。一開始工程車有稍微往上被拉起，但沒想到下一秒吊帶因承受不住工程車的重量而瞬間斷裂，原本卡在樹叢的工程車在坡地上震了一下，隨即翻滾掉落至邊坡下方的火車軌道上，這時距離太魯閣號抵達只剩1分多鐘。

一名怪手司機向本刊透露，常見的二噸吊帶俗稱布繩，長約4到6公尺，平面拉力可達6到10噸，肇禍的工程車重約10噸，已達拉力的臨界點，加上又在斜坡作業，便宜行事的結果，應是導致吊帶應聲斷裂的關鍵。

原本坐在怪手駕駛座的阿好看了當場傻眼，嚇得大叫並立即跳下怪手，朝南下列車駛出的隧道口跑去，站在鐵軌旁的邊坡不斷揮舞雙手，希望能在第一時間向列車駕駛示警，這段過程也被火車的行車記錄器拍到。

經過畫面定格比對，列車駛出隧道後，可見右上方的邊坡有個黑影晃動，此人就是阿好，但他的示警已無法阻止憾事發生，因為太魯閣號從山洞疾馳而出，駕駛員肉眼根本還來不及察覺邊坡上的異狀，就看到軌道上的工程車，反應時間不到二秒便直接撞上，接著列車即往左側出軌再撞上山洞口。阿好事發後火速騎著機車離開現場，被路上監視器清楚錄下。

但從工程車卡在樹叢，再到翻落軌道遭撞上，行車記錄器均未拍到李義祥有任何積極作為阻止憾事發生，態度極為冷漠。尤其令人氣憤的是，李義祥明明和台鐵人員組成LINE工作群組，卻未在工程車發生意外的第一時間通報台鐵將列車煞住。

本刊實地調查，工程車輪胎卡進樹叢的出事彎道十分狹小，邊坡下方就是鐵軌，事故當天連救護車也必須不斷前進後退才能過彎。

而依照台鐵合約，包商應在現場施作安全圍籬，以確保列車行駛安全，但包商為了節省成本，竟未採用護欄施作圍籬，僅拉了一條尼龍繩代替，交通部為此曾發函要求改善，工地施工多月卻仍擺爛，顯見監督管理出現大漏洞。

花蓮檢方積極指揮警方追查肇事原因，並指揮廉政署追查工程涉及舞弊案的情節。由於出軌事故地點的邊坡防護工程經費達1.2億元，得標商是甲級營造廠東新公司，分包商為義祥工業社，辦案單位懷疑李義祥的另家義程營造僅為乙級資格，與林長清集資向東新公司借牌標案，實際工程卻由李義祥找人施作，借牌代價是否為外傳工程款的5%，仍有待釐清。

由於邊坡工程從工地主任、監工、品管都未落實安全管理，負責設計監造的聯合大地也難辭其咎，檢廉已將多名工程人員列為被告追查，正在過濾業者電腦及帳冊等物證，一旦查出涉及對價，將擴大朝貪汙罪方向偵辦。



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