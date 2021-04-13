　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵鹿野工地「鄰近軌道」又沒設圍籬！運安會曝勘查結果

▲▼運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，肇因為施工便道上的工程車落軌，導致列車撞上釀禍。台鐵局清查發現，台東鹿野施工地也鄰近軌道，卻沒有設置防護措施，國家運輸安全委員會近日赴現場勘查。台鐵局表示，已有規劃補強方案，因此不需要發布事故安全通告。

運安會表示，勘查台東鹿野及山里兩處施工地發現有小區域下邊坡與軌道未設護籬。台鐵局表示，已有規劃補強方案。據此，已無發布事故安全通告之必要。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會表示，台鐵共有28處疑似不穩定邊坡，預計於111年12月完成改善。運安會將規劃分期現勘檢視，並依現勘檢視結果，針對有立即高風險者，運安會將不定時發布事故安全通告。

▲▼台鐵台東線鹿野工地鄰近軌道卻未設防護措施。（圖／行政院工程會）

▲▼台鐵台東線鹿野工地鄰近軌道卻未設防護措施。（圖／行政院工程會）

▲▼台鐵台東線鹿野工地鄰近軌道卻未設防護措施。（圖／行政院工程會）

據統計，台鐵局目前有15處正在執行邊坡改善工程，其中1處已完工，另外9處正在施工中、2處規劃中、3處發包中。其中施工中也包括本次事故的清水隧道邊坡。

行政院公共工程委員會指出，台鐵台東線鹿野－山里K140+850及K145+960邊坡整治工程施工現場鄰近鐵軌，卻有兩處沒有設置防護措施，第一處為鹿野工區，臨時施工便道毗鄰站區軌道，現場無設置圍籬，但有編列該工項，亦未設置警示帶。

第二處為山里工區，雖以既有之擋土牆及型鋼護欄防護網作為防護設施，但工區端點之防護設施不足。

ET快訊
捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府善款他用
國道1號5車連環撞！　28歲男噴飛車外遭3車輾過慘死
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強成颱風「舒力基」　最新路徑曝
自強號險撞！柵欄升不到5秒又放下　男狂奔「拯救休旅車」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打AZ疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假3局長不舒服

快訊／白沙屯媽每年都來！停駕追分國小　學生包圍粉紅超跑high翻

清晨5點17分！白沙屯媽「停駕第一站」被讚爆　信徒淚：極大安慰

「臭豆腐配泡菜還是小黃瓜？」　台中妹一句話炸出2地神口味

她無法跪…默念1句「白沙屯媽聽到了」　轎班員秒讓位：不是要扛轎

請2天去玩「婆婆主動接工作」！媳婦教2次還附秘笈　女網友羨慕炸

快訊／熱帶低壓生成！最快明增強成颱風「舒力基」　最新路徑曝

快訊／AZ疫苗接種再擴大「首日施打情況」　指揮中心14:00說明

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

大甲媽牽紅線！「姻緣三輪車」促成3對佳偶　夫妻走7年遶境原因曝

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

打AZ疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假3局長不舒服

快訊／白沙屯媽每年都來！停駕追分國小　學生包圍粉紅超跑high翻

清晨5點17分！白沙屯媽「停駕第一站」被讚爆　信徒淚：極大安慰

「臭豆腐配泡菜還是小黃瓜？」　台中妹一句話炸出2地神口味

她無法跪…默念1句「白沙屯媽聽到了」　轎班員秒讓位：不是要扛轎

請2天去玩「婆婆主動接工作」！媳婦教2次還附秘笈　女網友羨慕炸

快訊／熱帶低壓生成！最快明增強成颱風「舒力基」　最新路徑曝

快訊／AZ疫苗接種再擴大「首日施打情況」　指揮中心14:00說明

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

大甲媽牽紅線！「姻緣三輪車」促成3對佳偶　夫妻走7年遶境原因曝

3月對中出口額4527億創歷史新高　羅智強：蔡英文讓人精神錯亂

疫情封鎖太無聊！美國「UFO目擊案」大爆發　去年飆破7200件

跟隨大甲媽！黃敏惠偕年輕族群步行遶境　巧遇朱立倫

賴清德、林佳龍有苦難言！國民黨曝會議記錄：蘇貞昌冰凍台鐵報告釀災

立院三讀通過　勞保給付、年金均可開立專戶免遭強制執行

怪手到底誰開的？檢調追太魯閣案　今借提李義祥、阿好釐清案情

男患心臟病無力工作　潮警及時發動救援度難關

打AZ疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假3局長不舒服

神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

本土劇男星遭抓包違停！　警開單「歹勢，你郎末在車上」結局超暖

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

76行者修復遺體遭酸　律師：賠錢才是行善？

晃到大轎班都頂不住　白沙屯媽祖要去哪？答案揭曉

想鑽轎底替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

病女進香搶不到壓轎金　大甲媽竟賜她19張

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

熱帶低壓生成！最快明成颱風舒力基

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

「守望相助隊」搶位砸東西　上萬網友肉搜

更多熱門

相關新聞

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

太魯閣號408次列車出軌事故，導致49死，218人受傷，衛福部成立賑災專戶在9天內就募得8.1億元，並提早於15日停止收受捐款，其中給予罹難者家屬的扶助金至少有三分之一，約2.7億，卻引來網友不滿「什麼叫至少有2.7億給罹難者？捐款的用意不就是全給罹難者嗎？誰准你們移作他用！」

給台鐵人的一封信　林佳龍喊話

給台鐵人的一封信　林佳龍喊話

柵欄升不到5秒又放下　彰化男狂奔「拯救休旅車」

柵欄升不到5秒又放下　彰化男狂奔「拯救休旅車」

台鐵如何「改」、「革」？

台鐵如何「改」、「革」？

工程車滑落根本沒綁？檢送驗關鍵綁帶

工程車滑落根本沒綁？檢送驗關鍵綁帶

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

郭書瑤PO泳裝照「胸前點點疑走光」！

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」！高EQ笑回

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面