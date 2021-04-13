台鐵鹿野工地「鄰近軌道」又沒設圍籬！運安會曝勘查結果

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生出軌事故，肇因為施工便道上的工程車落軌，導致列車撞上釀禍。台鐵局清查發現，台東鹿野施工地也鄰近軌道，卻沒有設置防護措施，國家運輸安全委員會近日赴現場勘查。台鐵局表示，已有規劃補強方案，因此不需要發布事故安全通告。

運安會表示，勘查台東鹿野及山里兩處施工地發現有小區域下邊坡與軌道未設護籬。台鐵局表示，已有規劃補強方案。據此，已無發布事故安全通告之必要。

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運安會表示，台鐵共有28處疑似不穩定邊坡，預計於111年12月完成改善。運安會將規劃分期現勘檢視，並依現勘檢視結果，針對有立即高風險者，運安會將不定時發布事故安全通告。

▲▼台鐵台東線鹿野工地鄰近軌道卻未設防護措施。（圖／行政院工程會）

據統計，台鐵局目前有15處正在執行邊坡改善工程，其中1處已完工，另外9處正在施工中、2處規劃中、3處發包中。其中施工中也包括本次事故的清水隧道邊坡。

行政院公共工程委員會指出，台鐵台東線鹿野－山里K140+850及K145+960邊坡整治工程施工現場鄰近鐵軌，卻有兩處沒有設置防護措施，第一處為鹿野工區，臨時施工便道毗鄰站區軌道，現場無設置圍籬，但有編列該工項，亦未設置警示帶。

第二處為山里工區，雖以既有之擋土牆及型鋼護欄防護網作為防護設施，但工區端點之防護設施不足。