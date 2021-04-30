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「AV嫩妻殺富豪」警調查結果曝　被提離婚憂斷金援裸殺

▲▼富豪野崎幸助娶AV嫩妻須藤早貴後健康「詭異惡化」。（圖／翻攝自推特）

▲野崎幸助2018年在家中半裸暴斃，嫩妻須藤早貴被依殺人罪嫌逮捕。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

日本77歲富豪野崎幸助2018年在家中半裸暴斃，而他的25歲AV嫩妻須藤早貴在28日被依殺人罪嫌逮捕。日本和歌山縣警透露，須藤疑似因為野崎提出離婚要求，她害怕金援被斬斷，所以才會痛下殺手，在兩人吃晚餐時加入興奮劑，讓野崎半裸慘死在房間床上。

根據《時事通信》與《每日新聞》報導，和歌山縣警指出，須藤涉嫌在2018年5月24日在田邊市的家中讓野崎服用過量興奮劑，導致其中毒身亡。據了解，野崎推測的死亡時間為晚間9時，而當天夫妻倆單獨在家中吃晚餐。

警方透露，須藤2018年2月和野崎結婚時就談好，每個月可以拿到100萬日圓（約台幣28萬元）的零用金；豈料，兩人結婚後，須藤長時間待在東京，不願意住在和歌山縣陪伴野崎，因此野崎才會在結婚短短三個月後提出離婚要求，須藤擔心金援被斬斷才會計劃殺人。

根據調查，警方在須藤的智慧型手機內，發現多筆上網搜尋「殺人」、「興奮劑獲得方法」的紀錄；另外也有證據顯示，須藤透過社群網站與興奮劑的賣家進行聯繫，兩人的手機定位都有停留在田邊市的紀錄。

須藤遭逮捕後，網友更肉搜出她先前的作品。不僅如此，她的作品還因為太受歡迎，一度奪得素人榜的熱門銷量第一名。不僅如此，須藤在2016年冬季也曾經在東京高級交際俱樂部登記資料，尋找「糖爹」；據悉，該俱樂部的會員都是企業家或是醫生等高收入人士。

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