「一中原則」下放寬對台交往　台學者：美方說跟做兩回事

▲「台灣牌」是中美角力關鍵。（圖／CFP）

文／中評社

美國務院華府宣布放寬美對台交往準則，鼓勵美國政府和台灣在「一中政策」下維持「非官方」交流。對此，台灣學者劉泰廷認為，美國對台底線仍然是基於一中政策，台美交往仍然在「一法、三公報」的框架下去處理。台美關係也就只有維持現狀，說和做只是兩回事。

美國務院9日宣布完成「新對台交往準則」，傳出將放寬美台官員互訪官署，美官員也得以參加雙橡園的活動。中興大學國際政治所助理教授劉泰廷接受中評社訪問表示，該準則顯然是延續川普友台政策，但關鍵在於「是否真正落實」。可以發現，美方也強調，對台一切交往仍在一中政策下進行，所以，說、做一回事，若美方無實質作為，對台意義不大。

劉泰廷也提到，台灣需要注意的是，拜登政府的「新對台交往準則」，與過去美國的友台法案或政策一樣，都是一體兩面，好的一面在於，能對外彰顯台美關係緊密，壞的一面則在於，台灣可能又因此淪為美國制衡中國的籌碼，台美關係升溫之餘，台海衝突風險也跟著升溫。

劉泰廷，中興大學國際政治學研究所博士，兼任興大當代中國研究中心研究員、日韓總合研究中心研究員等職，研究專長包括國際關係理論、國際政治經濟學、東亞國際關係、中國外交政策、兩岸關係等。

▲ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透社）

美國拜登政府9日宣布已完成「新對台交往準則」，雖然未公布具體內容，但據傳，美國將鼓勵對台工作層級的會議可以在聯邦建物內舉行，允許美國官員能夠在聯邦機構接待台灣官員，雙方官員也可以在台駐美代表處會面，打破過去準則禁止的範圍。不過，國務卿布林肯一方面也強調，台美交往準則放寬，但美方官員仍不能參加「會影響一中政策」的活動。

劉泰廷指出，美國「新對台交往準則」，站在台灣的角度來看，假如能落實的話，當然是有一些作用，不過作用會不會很大，就比較難說，可是如果能夠強力落實，對台美關係的緊密有加分，某種程度上，對台灣的安全也有幫助。

但可惜的是，美國這些所謂的友台政策或法案，最終的主控權往往是在美國，而不在台灣，所以台灣面對這樣的友台，其實也不必太過期待，甚至有時候要懂得保持距離。

美國的友台，說一回事、做又是另一回事。劉泰廷指出，雖然目前傳出的新準則內容，包括打破過去台美官員在官署的互訪限制，美國官員可以進到台灣駐美代表處等，確實是台美互動熱絡進步的象徵，可是沒有實際運作，這些東西就只是條文而已。

▲美國總統拜登。（圖／路透）

此外，他提到，拜登政府也強調，美國對台底線仍然是基於一中政策，也就是說，台美交往仍然在「一法、三公報」的框架下去處理，如此情況，台美關係也就只有維持現狀，沒有進一步突破的可能。包括未來台灣元首能否過境華府、外交部長是否進國務院，美方官員到雙橡園出席什麼活動，主導權還是在美國手上，台灣無權過問，美國沒有實質作為，準則就只有表徵功能。

劉泰廷提到，其實美國如果真的友台，在近期大陸軍機頻頻在台海周邊繞行之際，大可以派官員來台灣表達聲援，可是往往在台灣需要美國支持的時候，不見美國有實質作為，反而在美國有意透過「台灣牌」制衡中國的時候，才會執行所謂的友台政策，當「友台」政策變成「制中」籌碼時，反而是台灣需要注意的。

劉泰廷說，美國長期以來，一直都在藉由友台法案調控兩岸情勢，增加對中的談判利基，拜登政府往後也定會如此，因為唯有如此，美國才有利可圖，從這個態樣來看，拜登的「新對台交往準則」也不脫此模式，表面友台、實則利美，台灣面對美國的盤算，應保持適當距離，以免淪為美中對抗之下被大國操弄的棋子。