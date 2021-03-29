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九二共識原意被串奪「可丟進歷史」　林為洲FB透露一中原則關鍵

▲國民黨立委林為洲出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨主席江啟臣今（29）日發表新書《破浪啟程》，並強調目前兩岸路線不能滿足於九二共識，一定要與時俱進。對此，同黨立委林為洲發文說，九二共識若被連結成「兩制台灣方案」，再被綠營解釋為「一國兩制，台灣方案」，而對岸又默不作聲的話，那就「可以丟進歷史了」。

「講清楚！」林為洲29日在臉書發文說，九二共識如果被連結成「兩制台灣方案」，再被民進黨解釋為「一國兩制，台灣方案」，而對岸也默不作聲，與綠營狀似唱和，那麼九二共識已被串奪原來意含，「可以丟進歷史了」。

「談一中原則，我們說的是在台灣的中華民國，不是在大陸的中華人民共和國。」林為洲強調，要談統一先以和平為前提，慢慢磨合，「否則台灣只能靠向美國，尋求同盟，毫無選擇。」

針對國民黨的兩岸路線，江啟臣在書中表示，「國民黨不應以九二共識為滿足」，要站在九二共識上，改造九二共識，也就是「九二共識Plus」。他強調，國民黨的兩岸政策不是只有九二共識，要在九二共識之外尋求其他的可能性。

前總統馬英九下午受訪時對此給予肯定，他表示，1992年確定九二共識時，中華民國憲法增修條文、兩岸人民關係條例都已經訂定，這是推動兩岸關係主要的法律架構，所以這樣講沒錯。

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