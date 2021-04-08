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林口竹林觀音寺捐贈1600萬善款　侯友宜表達感謝

▲林口竹林觀音寺捐贈1600萬善款　侯友宜表達感謝。（圖／新北市民政局提供）

▲林口竹林觀音寺捐贈1600萬善款，侯友宜表達感謝。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台鐵408次太魯閣號2日在花蓮縣清水隧道發生重大事故，8日財團法人新北市竹林山觀音寺拜會市長侯友宜，表達將匯聚大愛，捐助善款至新北市「好日子愛心大平台」，盼撫慰罹難者家屬及傷者、協助渡過難關，同時捐贈消防器材充實新北市救災能量，市長侯友宜表達謝忱。

侯友宜表示，太魯閣號出軌事故至8日是第7天，也是罹難者的頭七，新北市有14位市民不幸罹難，另有傷者未出院，各界萬般不捨。非常感謝竹林山觀音寺的大愛，齊心協助家屬，也祈禱逝者安息、傷者早日康復。

竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，事故發生後，看到心碎的家屬及傷者，董事們第一時間開會討論捐款，希望秉持觀世音菩薩救苦救難精神，在這艱難時刻，予受難民眾實質幫助，也祈求菩薩保佑一切平安。

▲林口竹林觀音寺捐贈1600萬善款　侯友宜表達感謝。（圖／新北市民政局提供）

▲財團法人新北市竹林山觀音寺拜會市長侯友宜，表達將匯聚大愛。

民政局長柯慶忠指出，竹林山觀音寺過去在八仙塵爆、高雄美濃地震、花蓮地震等大型天災、意外事故，寺方皆主動表達願盡一份心力幫助傷亡民眾，善款累積近5000萬，衷心感谢。

此外，寺方平時也積極辦理各項社會急難救助及公益活動，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚，今年配合市府防疫政策取消元宵活動，改為發放總計150萬元的愛心紅包，救助林口地區弱勢家庭。

「新北全力協助罹難市民治喪事宜，完善人生最後一哩路」柯慶忠表示，這次不幸憾事舉國同悲，新北市民傷亡人數計84人，其中甚有一家四口獨留母親或夫妻同時罹難的悲劇，不捨家屬突遭巨變打擊，區公所及里鄰長積極展開關懷協處，致送慰問金外，隨時與傷者及亡者親屬保持密切聯繫，有醫療、治喪、悲傷輔導，以至生活所需，都即時提供協助。

民政局進一步表示，感同罹難者家屬心力交瘁仍須勉力處理繁複治喪事宜，除此次事故中罹難市民治喪及入塔規費全免外，新北市葬儀商業同業公會也無償提供骨灰罐及火化棺木2項喪葬物資，盼以實際行動溫暖家屬悲慟的心。

社會局表示，近日很多熱心市民表達想要捐款幫助本案受害者及家庭，因此，市府在新北市好日子愛心大平台上成立「1100402太魯閣號翻覆意外專案」，讓民眾發揮愛心。所有善款資訊公開透明，且統一彙整轉交中央統籌運用，針對許多民眾指定給新北市民的善款也會敘明轉知中央，讓民眾愛心妥適運用在罹難者及其家屬與傷者之撫慰、醫療、生活扶助、社會重建等，協助受害者及其家庭重新站起來。

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