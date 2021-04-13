鄭麗文轟指揮中心：公帑買AZ疫苗竟要自費800施打　佔人民便宜？

▲國民黨立委鄭麗文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

受到血栓等副作用影響，醫護施打英國牛津AZ疫苗人數不如預期，中央流行疫情指揮中心擬開放有出國需求者自費接種，價格初估800元，最快4月底實施。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，蔡政府這種行為，豈不是明顯在佔人民便宜？

台灣目前共取得、31.62萬劑AZ疫苗，但截至4月9日僅有2萬1807人施打，隨著兩批疫苗分別將於5月31日及6月15日到期，指揮中心12日擴大施打，先納入中央與地方政府防疫人員與高接觸風險工作者；而在施打2、3天後，指揮中心也會評估開放自費施打，滿足商務人士、留學生需求。

價格方面，指揮中心發言人莊人祥指出，目前僅確定會收掛號費、診察費、注射費、藥事服務費、接種證明書等費用，初估約800元，不過仍有待確認後才會公布。此外，指揮官陳時中日前則表示，AZ疫苗自費施打，預計以1萬劑為目標。

對此，鄭麗文13日在臉書表示，全球已經研發出十幾款新冠疫苗，而我國因疫苗採購進度嚴重落後，至今仍只有AZ疫苗可施打。「蔡政府花了大把時間、大筆公帑採購疫苗，國人等了大半年，終於等到開放接種，但竟然還得自掏腰包，自費施打？」



鄭麗文批評，根據疫情指揮中心初估，自費施打疫苗費用約800元，另外的行政費用則還在精算中，蔡政府這種行為，豈不是明顯在佔人民便宜？世界各地除了有財政問題的國家，如印尼、埃及等，得自費施打疫苗，其他國家都是「全民免費接種疫苗」，為什麼我國想要打疫苗，還得再次付費？付費後也沒有任何其他選擇，只能打AZ疫苗，這樣合理嗎？