「媽媽跟性侵我的男人結婚了！」18歲少女心死：妳放棄的是妳女兒

▲事發當下媽媽也在場，卻選擇視而不見。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

媽媽找到第二春子女都感到欣慰，但繼父卻是曾經性侵過自己的人，還有辦法祝福嗎？一名18歲少女透露，她去年遭到媽媽男朋友性侵害，事發當下媽媽也在場，但走到提告階段時，媽媽卻不站在自己這一方，如今媽媽和男友結婚了，「媽媽覺得她找到一個好歸屬了，可是你知道我的心有多痛嗎？因為你放棄的是我，你的女兒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媽媽和性侵過自己的男友結婚。（圖／翻攝自匿名公社）



少女在臉書社團「匿名公社」PO文，「我媽媽跟性侵我的男人結婚了」，去年她才17歲，遭到媽媽的男朋友在家中性侵，在場只有她、媽媽、媽媽男友共3人，「但是我媽說她不知道有發生這件事情，當下她醒著」，事後她拖著受傷的身心，和父親一起心碎提告，「只可惜沒有證據，我媽也不站在我這一方。」

事隔一年，原PO都還沒忘記當時的恐懼夢魘，媽媽就在4月1日愚人節當天送她一個禮物，開心地曬出身分證上的配偶欄，原來媽媽和性侵她的那位男人結婚了，還興奮地問原PO願不願意叫對方「繼父」？當下她感到徹底心死，那件悲劇媽媽也心知肚明，卻為了愛情犧牲女兒，她感覺自己被拋棄，「你放棄的是我，你的女兒。」

貼文曝光隨即引發譁然，網友紛紛留言，「18歲已經可以跑了。我幼年遭遇家暴，國中畢業就逃家，你也可以的，心軟只會讓自己遭遇危險」、「這種媽就不要了，親情不是每個人都會有的天性」、「妹妹，妳未來的人生不要建立在別人帶給妳的痛苦上，加油哦」、「離開這些人吧～否則那不會是最後一次。」