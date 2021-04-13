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JK制服妹情傷跳樓！砸中招牌遭「鋼筋刺穿身體」　摔落氣墊外慘死

▲▼窗戶,抑鬱,跳樓,輕生,焦慮。（圖／CFP）

▲重慶一女孩情傷跳樓。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶12日發生一起恐怖的跳樓慘案！一名身穿JK制服的女孩因為情傷，爬上大樓頂樓想跳樓，疑似在墜落瞬間突爆發求生慾望，曾緊抓牆沿試圖等人來救援，最終力氣用盡當場墜下，中途砸中廣告牌，遭鋼筋刺穿身體慘死。

12日，一段血腥的墜樓影片在社交軟體瘋傳，關鍵詞「義烏JK女孩」一度上微博熱搜。網友爆料，一名13歲女孩身穿JK制服，在重慶義烏小商品樓上墜樓身亡。

網路最初瘋傳，這名13歲的女孩疑似是在樓頂拍照過程中，不小心失足墜樓，而在墜樓過程中砸到了廣告牌，最後慘遭鋼筋洞穿之後當場慘死。

影片顯示，當時死者墜樓時曾死死抓住了牆邊，但最終仍體力不支掉了下去。還有事故現場照片顯示，當時大樓下面已經鋪好氣墊，但死者最後並沒有墜落在氣墊內。據悉，女孩苦苦求生階段，有不少人發現，也馬上報警求助，雖然消防員及時趕到了現場，但最終還是沒能救下女孩。

不過，隨後有一名爆料者怒斥了該說法，她自稱和死者住同個社區，「死者並不是因為拍照不小心墜樓的，而是因為感情問題想要跳樓。」多數網友認為這個說法比較靠譜，「如果是拍照的失足掉下來的話，消防有時間在底下裝那個氣墊嗎？」

慘案曝光後，網友怒斥造謠死者的人，「真的覺得這個世界對女生真的太有惡意了」、「事情是年輕的小妹妹自殺，不是因為什麼拍照，消防員也沒有不救，請尊重一下死者，尊重一下死者家人」。

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