路邊臨停「壓到異物」　一看嚇傻：有人躺這！挨告過失致死大逆轉

▲賀姓業務員被控臨停時壓死陌生男子，檢警查出是男子自己跳樓尋短死亡，與賀男無關。（圖／翻攝google地圖）

記者劉昌松／台北報導

賀姓業務員去年11月間，開著跑車準備要臨停台北市信義區路邊時，覺得似乎壓到什麼奇怪的東西，下車查看竟然有名男子被壓在自己的車子底盤下方，男子的父親指控賀男涉嫌肇事過失致死，但檢警調查，原來是男子跳樓尋短，當場頸椎斷裂死亡，賀男雖不用對男子死亡負責，仍給了家屬10萬元白包致意，台北地檢署12日處分不起訴。

據了解，賀男是汽車銷售員，他在2020年11月7日晚上9點左右，開著馬自達MX5行經松高路段時，突然接到客戶電話，他準備倒車臨停路邊時，感覺好像撞到了什麼東西，趕緊下車查看，赫然發現自己壓到了陌生男子，此時另名自稱是男子父親的人剛好到場，崩潰指控賀男撞死了自己兒子。

▲檢察官勘驗監視器，認為死亡男子墜樓沒有外力因素。（示意圖／pixabay）

死者父親表示，當時他在家裡忙自己的事情，20多歲的兒子說要出去走一走透透氣，他不以為意，沒多久聽到窗外有聲響，他直覺有點不對勁，所以出門查看，沒想到好好的兒子，竟然就躺在路邊，身上還有賀男的跑車底盤印痕，懷疑是賀男倒車沒注意壓死了兒子。

但檢警勘驗相關監視器發現，不久前才因精神狀況就醫的死者，當天晚上是獨自上到住處8樓，沒有其他人跟著，之後疑似一躍而下，墜落在人行道外的馬路上，經法醫相驗，因頸椎斷裂當場死亡，緊接著賀男就倒車準備臨停而壓到男子，但與男子的死亡沒有因果關係。

賀男得知自己不用為這場意外負刑事責任後，仍基於道義，給了死者家屬10萬元致意，希望家屬能節哀走過悲痛，台北地檢署檢察官最後對賀男被控過失致死罪，處分不起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



療癒！紓壓！心訣大公開