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嘉義離奇輕生2死！母帶女兒燒炭倒浴室　14歲男友躺床上身亡

▲嘉義輕生。（圖／讀者提供）

▲嘉義傳離奇輕生案，出租套房內2死1命危。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰、翁伊森／嘉義報導

嘉義市國華街一棟出租套房11日發生離奇輕生事件，34歲劉姓婦人與14歲女兒、女兒男友疑似燒炭，直到鄰居發現隔壁一直有水流聲、敲門又無人應答，請管理員幫忙開門查看，才發現3人倒臥房內。不過，其中2人送醫後傷重不治，陳姓女兒陷入昏迷，加上現場未留下遺書，因此案發原因及過程尚待進一步釐清。

根據檢警調查，34歲劉姓婦人正與丈夫協議離婚，國中二年級的陳姓女兒則因不滿父親管教，和母親一同住國華街一處出租套房，並與同班的14歲邱姓少年交往。11日凌晨，隔壁鄰居發現套房內有流水聲，敲門詢問又無人應門，立即通知管理員，並打電話報案。

管理員到場後，馬上打開房門，不料竄出陣陣濃煙後，入內赫見劉婦、女兒倒臥浴室，邱姓少年躺在床上，現場留有一個炭盆。消防人員見狀，緊急將3人送醫，但劉婦和邱姓少年不治，陳姓少女則送往加護病房觀察，至今尚未脫離險境。

據悉，現場未留下遺書，但安眠藥物，加上少女手機留有母親吃藥、炭火燃燒畫面，還有傳訊告別友人，初步研判是輕生。不過，邱姓少年父親懷疑兒子是遭加工害死，所以檢方近日將解剖釐清死因，調查少年為何會陳屍劉婦租屋處。

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